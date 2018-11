La Selección de México enfrentará este martes por la noche a la Argentina en el estadio Malvinas Argentinas. A horas del amistoso, la delegación visitante se quejó por redes sociales del deteriorado estado del vehículo que le aportaron para transportar su utilería.

La camioneta en la que la Selección de México debió trasladar su utilería.

La sorpresa se dio cuando el flete arribó a la puerta del Hotel Intercontinental, donde se hospeda “el Tri”. El periodista mexicano Rubén Rodríguez hizo pública la denuncia mediante su cuenta de Twitter: ““Asi las cosas para la selección de México en Argentina… Imagínense si fuera al revés… y esta calidad se le brindará en México a la AFA”, escribió.

Rodríguez fotografió y filmó el estado de la camioneta mientras los utileros cargaban el equipamiento.

Según el sitio Mediotiempo, no es la primera situación de ésta índole que ha tenido que atravesar el “Tri” en Argentina. Cuando la delegación llegó a Buenos Aires, “la logística de los organizadores no contempló que el vuelo chárter en el que llegarían a Córdoba era muy pequeño y no cabían los baúles de la utilería, por lo que tuvieron que llevarlas en una camioneta en carretera y eso obligó a cancelar el primer entrenamiento del equipo en suelo argentino”.