Una joven egresada mendocina sufrió una grave lesión en la vista por la “mezcla” que se suele utilizar para embadurnar a quien terminó la facultad y compartió su caso en las redes para advertir sobre el peligro de algunos productos.

La profesional obtuvo la licenciatura en Educación, pero más allá de la alegría lo que suele ser una costumbre o tradición se volvió en un problema grave.

Amigos y familiares hicieron un preparado que incluía violeta de genciana, lo cual da el clásico color “tinta violeta”, fue el producto que le daño los ojos.

La mezcla le entró a los ojos y le produjo “queratitis severa, una lesión de la córnea en los dos ojos, como si le pasaran una lija, como si se llenara de úlceras”, según comentó en su publicación en Facebook.

“Es realmente muy doloroso; por casi una semana no he podido aguantar la luz, por lo que he estado a oscuras con los ojos cerrados”, remarcó la egresada. Fuente: MDZ