Por primera vez, el DNI de una persona, en el apartado “sexo”, no exhibirá nada. Esto surgió a partir del pedido de una persona de Mendoza, avalado por el Registro Civil, que aseguró que no se identifica ni con el género masculino ni femenino.

La Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012, avala esta decisión. El gobernador Alfredo Cornejo dio el aval para que se tome esta decisión.

Registro Civil de Mendoza.

Quienes dieron a conocer la novedad fueron los conductores del programa de MDZ Radio, Jorge Caloiro y Marcos González Landa, quienes explicaron que en su artículo 2 la Ley establece que la identidad de género responde a la “vivencia individual del género”.

“El género no es uno ni dos, son tantos como identidades que hay. Eso es lo que hoy confirma la resolución del Registro Civil de hoy“, explicó la subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte, Eleonora Lamm, en diálogo con el programa “Con qué derecho”.

La realidad es que pueden presentarse personas que no se identifican con los dos géneros establecidos culturalmente en la sociedad. “Esta es una persona no binaria. No es que se siente mal, pero no se identifica con ninguno de los dos géneros”, explicó Lamm.

Por su parte, el director del Registro Civil, Enzo Rizzo, explicó que “jurídicamente no había argumentos para decir que no. Esto fue consultado con el gobernador y nos dio el aval para realizar este dictamen”.

Documento del registro Civil de Mendoza