Con el asesinato de la empresaria Ivana Milio, son 9 los femicidios ocurrido en Mendoza cuando restan algo más de 60 días para finalizar el año.

Stella Spezia, abogada y titular de la Dirección de la Mujer de la Suprema Corte de Mendoza, remarcó: “Nos preocupan muchísimo los femicidios, la cantidad ha aumentado en este año. Puntualmente, en este caso, pensamos que ella (por Ivana Milio) no lo alcanzó a percibir que estaba en una relación violenta. Probablemente, haya tenido una pareja anterior que también pudo haber procedido con medios violentos y ahora quizás no percibió las señales de que algo bien no estaba bien”, expresó.

Milio tenía 46 años. Era madre, vivía en San Martín y llevaba adelante el negocio de su padre, una funeraria que llevaba su apellido. Una de sus hijas, de 13 años, la encontró muerta durante la madrugada de este lunes.

Ivana tenía heridas en la cara y en la base del cráneo y se sumó a la lista negra de mujeres que han muerto en manos de la violencia machista. Milio es la novena víctima de femicidio en Mendoza, provincia que antes de terminar este 2018 ya registra más casos de femicidio que el 2017, año en el que perecieron 6 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Cronología de femicidios en Mendoza – 2018

En Febrero

Concepción Arregui: tenía 59 años. Su pareja, Roberto Luis Audano (70), la mató de un disparo en la cabeza y arrojó su cuerpo en el dique Potrerillos.

Mayra Lorena Bueno: (25 años). Su pareja, José Patricio Molina (39) mató también a la madre de la joven- su suegra- Mónica Outeda (51) y al hijo de Mayra, Lautaro de 7 años. Luego se suicidó. Ocurrió en Rodeo de la Cruz, Guaymallén.

Gregoria Flores: (32 años). Su pareja, José Llanos la asesinó a ladrillazos y enterró su cuerpo en una finca, cerca de la casa donde vivían junto a sus cuatro hijos. Escapó, pero a los pocos días confesó el crimen.

En Marzo

Norma Carleti.

Norma Carleti: Tenía 61 años. Su ex esposo, Leonardo Hisa, fue el autor intelectual del crimen que mandó a ejecutar a tres sujetos que apuñalaron a la mujer más de 30 veces. Ocurrió en Tunuyán.

María del Carmen Sinatra: Tenía 41 años. Su pareja, Gustavo Fabián González- con quien atravesaba un proceso de divorcio- la asesinó de un balazo y luego se suicidó. La hija de ambos, de 19 años de edad, halló los cadáveres en su casa de Las Heras.

En Abril

Karen Sposato: (23 años). Murió a causa de un fuerte golpe en la cabeza. Buscaban a su pareja quien ya tenía denuncias por violencia de género. Ocurrió en una casa del barrio 26 de enero, de Las Heras. Tras asesinarla, el femicida incendió la vivienda para borrar rastros.

Lorena Segura: Tenía 30 años. Murió tras recibir un balazo del arma reglamentaria- una pistola calibre 9 mm- de su pareja, Hugo Acuña (31) quien señaló que se disparó “accidentalmente” en medio de una discusión que mantenían. Ocurrió en la localidad de Bowen, General Alvear.

En Julio

Karen Arenas: (22 años). Su pareja, Ezequiel Ledesma la asesinó así como también terminó con las vidas de su suegra, Alejandra Ferreyra (48) y del sobrino de Karen, Yariel Bruno (4). Ocurrió en una casa del barrio Bandera Argentina, de Maipú.

En Octubre

Ivana Judith Milio: (46 años). Buscan intensamente a su pareja, Julio Mendoza (32), acusado de haberla matado a golpes en su casa de San Martín para luego escapar en su vehículo.