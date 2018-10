En una encuesta realizada en Mendoza, la gestión de Alfredo Cornejo marca un 60,3% de aprobación, casi duplicando la del presidente Mauricio Macri, el cual arrojó un 33,3%. La medición toma como referencia un sondeo realizado en agosto pasado.

Encuesta gestión provincial y nacional.

“Cornejo ha sido hábil políticamente para no verse arrastrado por las decisiones de Macri, y porque la ciudadanía de Mendoza no le atribuye responsabilidad en la situación económica y porque ha emitido señales que satisfacen más al elector de Cambia Mendoza. Suele tener anuncios efectistas para la clase media y logró fidelizarla, algo que Macri no ha podido hacer”, evaluó Martha Reale, la directora de la consultora Reale Dalla Torre, quien hizo el sondeo “pedido por un privado” que se basó en la respuesta presencial de 1.203 encuestados en el Gran Mendoza, San Rafael y San Martín.

Encuesta por candidato de Mendoza.

La medición se hizo, en el cual el gobernador y presidente de la UCR, hizo público su proyecto para frenar el pago retroactivo de la tarifa del gas, que echó por tierra la medida que había dispuesto el presidente, algo que podría haber influenciado en la mirada de los mendocinos.

Las respuestas de los mendocinos encuestados dejan entrever que al ex vicepresidente y gobernador Julio Cobos, no le perdonan el escándalo que generó el nombramiento de su novia Natalia Obón en la Justicia Federal y su posterior reincorporación como asesora suya en el Senado. Fuente: Diario Uno – Consultora Reale Della Torre