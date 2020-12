Este lunes se celebró el 34º aniversario de la inauguración del Monumento a los Caídos en Malvinas, emplazado en Diagonal Alberdi y Córdoba. El acto contó con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, el Secretario de Gobierno Santiago Bonifatti, integrantes del Centro de Ex Combatientes, familiares y público en general.

“Quiero agradecer a todos los que hicieron posible la creación de este lugar, que tiene que ver con el recuerdo. Y es cierto lo que se dijo hace unos minutos: hace casi un año que no nos juntamos aquí”, manifestó Montenegro en el comienzo de su alocución.

“A todos estos héroes los tenemos muy presentes. Y en mi caso particular, en este monumento recuerdo a dos compañeros de colegio, como Diego Bellinzona y José Luis Del Hierro. De este último, tengo un buen recuerdo, ya que éramos compañeros de curso y muy compinches”, agregó el jefe comunal.

“Esto no solo lo digo como intendente –que es algo circunstancial- si no como marplatense. Este tiene que ser un lugar de encuentro permanente para honrar la memoria de los que dieron la vida por la Patria en Malvinas”, aseguró Montenegro. Gracias a todos los que se encolumnaron en la locura de emplazar un monumento que recuerde a los caídos. Y es un reconocimiento muy especial en un año muy complejo. La verdad es que nos costó mucho llevar adelante este acto, por el tema del distanciamiento, pero este lugar tiene que seguir siendo un punto de encuentro para homenajear ya no solo a los marplatenses sino que también a todos los que estuvieron en Malvinas”, afirmó.

“La próxima será el 2 de abril, en esa vigilia que es tan importante para todos”, concluyó el intendente, quien fue uno de los encargados de dejar un clavel en cada uno de las 13 placas que recuerdan a los soldados marplatenses caídos en combate.

Desde el Centro de Ex Combatientes recordaron que debido a la pandemia por coronavirus, no se pudo realizar ningún homenaje en forma presencial durante todo el año. “Esta es una fecha que nos puede servir para volver a tener presencia y mantener viva la memoria. En las placas de este sitio figuran nombres que tienen a sus familias caminando por esta ciudad. Esto lo hace que sea muy importante por tener cercanía con sus seres queridos. Y por esto, también, es tan doloroso cuando se le falta el respeto o se vulnera la solemnidad que este lugar tiene que tener”, aseguraron.