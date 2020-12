El escenario de Teatriz fue uno de los primeros en iniciar la temporada en Mar del Plata con espectáculos de primer nivel y desde enero el jazz será otro de los protagonistas del espacio teatral. La Paris Jazz Club ofrecerá tres espectáculos diferentes, en cuatro noches.

La formación debutará el sábado 2 de enero en la sala ubicada en Diagonal Pueyrredón y Bolivar donde presentará: Woody Allen Night, Jazz Cartoons y Bechet Fantasy.

En Woody Allen Night se interpretarán canciones que el cineasta Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo las atmósferas y sonoridades tan características de películas como “Midnight in Paris” “Sweet and Lowdown” “Annie Hall” y “Manhattan” entre muchas otras.

Con un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y Francia al mejor estilo de Sidney Bechet, Glen Miller, Cole Porter, Django Reinhardt, Louis Armstrong y demás íconos de aquella época.

La música en vivo es acompañada por por imágenes proyectadas de escenas seleccionadas que acompañan para vivir una experiencia completa. El show cuenta también con intervenciones humorísticas y monólogos.

En Jazz Cartoons La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como “You ‘ve a friend in me”, “Everybody wants to be a cat” y “Chim Chim Cher-ee”. Un espectáculo para todo público, que espera llenar el alma, cautivar los corazones y provocar alguna sonrisa también.

El Bechet Fantasy es un repertorio de jazz que Sidney Bechet supo llevar a Paris desde New Orleans alrededor de 1930 en barco. El compositor, clarinetista y saxofonista ha sido un gran referente musical en las bandas sonoras de Woody Allen como la tan reconocida apertura de Medianoche en Paris. Con un jazz de New Orleans, pasando por Paris, con una buena dosis de humor e instrumentación variada el show se desarrolla con gran convocatoria desde 2016.

El espectáculo cuenta con los músicos Sebastián Misuraca (piano, acordeón, monólogos); Francisco Villaveirán (clarinete, guitarra); Santiago Ortolá (batería, washboard, voz); Michelle Bliman (voz, saxo tenor, guitarra) y Diego Soldi (contrabajo). En febrero, se sumará Iván Burashi Bernasconi (voz, trompeta).

La banda, en un formato reducido y adaptado a la TV, participó todos los domingos en vivo en el programa Debo Decir que conduce Luis Novaresio por America TV los últimos 2 años, junto a cantantes invitados como Sandra Mihanovich y Javier Calamaro entre otros.

Desde 2018 la banda desarrolla shows en distintas ciudades del país como Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Rosa, Mar del Plata, Venado Tuerto, Bahía Blanca, Neuquén, entre otras.

Las funciones de este verano serán a las 22.30. Los viernes y sábados serán las Woody Allen Nights, los domingos el momento de los Jazz Cartoons y los lunes estarán dedicados a Bechet Fantasy. Las entradas las podés conseguir en www.teatrizclub.com