Este 2 de abril se cumplen 40 años del inicio de la guerra por Malvinas, donde murieron 649 compatriotas defendiendo a su patria; más de 2.000 fueron heridos, pero son muchas las secuelas que quedaron en los más de 15 mil veteranos de guerra y cambiaron sus vidas para siempre. Ante esto, el homenaje que realiza VíaPaís, en nombre de todos ellos, es recopilar 24 historias que son la voz y orgullo de todos ellos.

El relato de los excombatientes de Malvinas hace que se nos ponga la piel de gallina, ya sea por el dolor de las pérdidas, el hambre y el frío que pasaron o por el orgullo que dejan ver en sus palabras por haber luchado por su país, dejando todo, algunos hasta la vida, en una batalla que los encontró en muchas desventajas.

Lamentablemente, el veterano Eugenio Leiva falleció el 20 de mayo del 2020 en Resistencia, luego de varios días de internación por un cuadro de coronavirus. Pero su participación en la guerra y en la lucha por el reconocimiento de sus compañeros de la comunidad quedarán en la historia.

Eugenio Leiva

“La guerra es como si fuera una herida para nosotros, que nunca se cierra”, contaba en las charlas que daba en los colegios, y detalló que a la guerra de “Malvinas la viví mal”, por los maltratos que recibía tanto el cómo sus compañeros de la comunidad por parte de sus superiores. “Tenemos el mismo derecho porque defendimos a las islas con el corazón”, comentó en su charla con el historiador Juan Chico. Conocé más de Eugenio en la siguiente nota: clic acá.

Esta es la historia de Osvaldo Hillar, un soldado que llevaba un poco más de un mes en el servicio militar cuando junto con Eduardo Antonio Vallejos y más soldados fueron enviados a combatir en Malvinas. En el conflicto, su “hermano” murió, y por eso años después el fueguino lo homenajeó de una manera muy especial.

DNI de Osvaldo Hillar con el domicilio en Malvinas.

Hillar hizo el cambio de domicilio para figurar en las Islas Malvinas y en honor a Vallejos fue que puso en su domicilio: “Eduardo A. Vallejo 103. Puerto Argentino”. Con autorización de la familia del cordobés, el sureño lo hizo “en memoria de mi hermano”. Leé la nota completa haciendo clic acá.

Roberto Augusto Vega es uno de los veteranos de Malvinas que volvió a las Islas. A él le tocó ir a la guerra con 20 años cuando ya era un soldado profesional; siguiendo los pasos de su padre militar. “Cuando llega el momento de la prueba, uno quiere estar, y es que para eso se preparó”, cuenta y remarca su orgullo por haber sido uno de los soldados que defendió al país en el sur del continente.

Roberto Vega viajó a las islas como subteniente en comisión, con apenas 20 años. Foto: Roberto Augusto Vega

Por la salud de su padre tuvo que volver a continente antes de que la batalla finalice, y eso hizo que sienta durante muchos años que “abandonó” a sus compañeros; pero esa herida se cerró al volver a Malvinas junto a otros soldados 35 años después, al comentarle lo que sentía, todos al unísono le dijeron que no fue así: “Me hizo muy bien escucharlo, para mí fue sanador”. Leé la nota completa haciendo clic acá.

Daniel Alberto Paredi, hoy tiene 67 años y es oriundo de General Pirán; pero en el ‘82 el piloto era Oficial de Cuadrilla y jefe de sección, y su nombre quedó para siempre en la historia argentina: “Me emocioné muchísimo porque desde chico me habían inculcado que las islas pertenecían a la República Argentina y eso me motivó bastante”, comentó a Vía Mar del Plata sobre el momento en el que les informaron que irían a las Islas.

: tiene 67 años, es oriundo de General Pirán y pasó de tener una vida común a realizar acciones heroicas. Foto: Daniel Alberto Paredi

En su relato dejó en claro que “la Fuerza Aérea nunca se rindió” y que " nos quedamos una semana más esperando órdenes del comandante de la Fuerza área Sur, que era el brigadier Ernesto Crespo. El día 21 de junio, replegamos los únicos 7 aviones que nos quedaban. Conocé la historia completa haciendo clic acá.

Otra voz olvidada o poco reconocida en la guerra de Malvinas, es la de las mujeres; por eso VíaCórdoba entrevistó a Alicia Panero, historiadora y autora de “Mujeres invisibles”, en la que deja plasmada el accionar de 16 veternas en el combate de las islas que “nunca fueron mencionadas en ningún homenaje”.

Enfermeras Veteranas de la Guerra de Malvinas

“El valor de la enfermera de guerra es incuestionable, porque atienden heridos tanto de un país como de otro, sin importar el idioma o el color del uniforme. Sin embargo, no portaron armas, y eso parece, en un espectro masculino, que pierda valor la tarea”, apuntó. Conocé a alguna de las mujeres que estuvieron haciendo patria en Malvinas en la siguiente nota: clic acá.

“Con el bloqueo inglés tuvimos que racionar la comida y empezamos a comer una vez por día a partir del 1° de mayo para cuidar los víveres. Ese es el mérito del soldado argentino, a pesar de haber tenido todo en contra, no haber recibido todos los apoyos, todos los vehículos, un buen racionamiento, igual combativo y le causó grandes bajas al enemigo”, destaca Ernesto Orlando Peluffo, veterano de Malvinas.

Peluffo: "Uno se pregunta por qué si mis suboficiales murieron en combate y yo no. A lo largo de los días, en los meses, uno se va respondiendo esa pregunta". Foto: Ernesto Peluffo

Peluffo participó del combate de Darwin, uno de los pocos diurnos durante la guerra, y allí fue herido un tiro en la cabeza y una esquirla de mortero en la pierna; y luego cae prisionero de los ingleses hasta la rendición. El excombatiente solo tiene agradecimiento para con el pueblo argentino, mientras que reclamos para la Junta Militar: “Improvisaron mucho, no planificaron bien las cosas”. Leé en detalle su historia haciendo clic acá.

Justo Ramón Zambrano, dialogó con VíaJujuy y contó su experiencia, recuerdos y sensaciones a 40 años de la guerra de Malvinas. A diferencia de los jóvenes que fueron sin experiencia, el jujeño comentó: “Para Malvinas me entrenaron bien, fui con gente muy bien entrenada, no llevábamos soldados nuevos”.

Un grupo de camaradas de Justo Ramón Zambrano volvió a pisar el suelo malvinense 37 años después de haber batallado allí contra los ingleses. Foto: Archivo de Justo Ramón Zambrano

Pero, al mismo tiempo, señala que al llegar a las Malvinas “estaba todo tan mal organizado”, es por eso que remarca en su relato: “Nuestra gente y el material trabajaron al límite, con exigencias al máximo por el terreno, el cansancio por no dormir. Hay que valorar el esfuerzo que se puso”. Leé la nota completa acá.

Jorge García es un héroe salteño que fue a Malvinas. Le tocó estar a bordo del Crucero General Belgrano, el trágico 2 de mayo, cuando dos torpedos ingleses lo hundieron; él fue uno de los 770 sobrevivientes (murieron 323 soldados). Luego de este ataque, quedó un día a la deriva en el mar hasta que fue rescatado.

Jorge García, el salteño que sobrevivió a la Guerra de Malvinas. Foto: Gentileza

Al volver, se enteró de que muchos de sus compañeros no habían sobrevivido, y cuente en diálogo con VíaSalta que lo más doloroso que vivió fue encontrarse con las familias de sus colegas al volver y que le pregunten angustiadas dónde estaban sus familiares. Leé la historia completa haciendo clic acá.

Si algo destaca la mayoría de los excombatientes entrevistados era la unión que había entre los soldados argentinos. Y eso es motivo de orgullo para el tucumano Guillermo Juárez, que contó por primera vez en diálogo con VíaPaís que su mayor logro en la Guerra de Malvinas fue salvarle la vida a un compañero.

“Estaba en medio de una crisis de nervios: o se hacía volar la cabeza o se arrancaba los pies”, recuerda de aquella noche en la que tuvo que intervenir para quitarle el fusil a su compañero. Pero ese orgullo se le va a la hora de mencionar como fue su recibimiento en el continente luego de los días de combate: “Cuando volvimos nos hicieron pasar por la puerta de atrás y ahí comenzó el combate de la posguerra”. Seguí conociendo a Guillermo haciendo clic acá.

Sergio y Alejandro Dachary son hermanos y fueron a Malvinas en 1982, pero pelearon en diferentes frentes. Lamentablemente, Alejandro murió en las Islas producto de un ataque inglés, y Sergio tuvo la horrible experiencia de tener que enterrarlo en Malvinas.

En la imagen, Dachary, segundo de izquierda a derecha en Malvinas. Foto: prensa

A su vez, Sergio recibió la medalla “Al Valor en Combate” por su desempeño en las batallas de Monte Longdon y Tumbledown; y al momento de recibirlas sostuvo: “La medalla al valor en Combate no es mía, sino de mis soldados, sin lugar a dudas...”. Leé la nota completa haciendo clic acá.

Felipe Santiago Gallo, fue único rosarino que falleció en el conflicto bélico y pudo ser enterrado en Rosario. El joven estaba en el Crucero General Belgrano, que fue hundido el 2 de mayo por los ingleses, y aunque logró ser rescatado por los barcos que escoltaban al buque, murió producto de las graves heridas.

Felipe Santiago Gallo Foto: Centro de Ex Combatientes de Malvinas

“Gallo fue tripulante del Belgrano, tenía grado de cabo primero, era electricista y oriundo del barrio rosarino de Fisherton”, recuerda Fernando Vitale, integrante del Centro de excombatientes de Malvinas que logró hacer que los restos de Gallo sean trasladados al sector de los ilustres de la ciudad. Leé la nota completa haciendo clic acá.

José María Rodríguez fue a combate cuando tenía 19 años y lo que vivió en Malvinas le cambió la vida para siempre. “A 35 años de la guerra, darme cuenta de que no fue una gesta patriótica, sino una guerra, es mi batalla ganada. No me siento héroe, como héroe no podía sentir dolor”, declaró en una charla TEDx el soldado que eligió vivir en Bariloche.

Jose Maria Rodríguez, excombatiente de Malvinas Foto: Diario Río Negro

“Al primer avión que disparé era un avión argentino”, contó el veterano de Malvinas para remarcar la inexperiencia que tenían muchos de los soldados que fueron llevados al combate. Al mismo tiempo contó: “Viví varias guerras: el frío, el hambre, la falta de profesionalismo e injusticia de mis superiores, y la guerra. Pensé en suicidarme, que ese sufrimiento terminara, pero elegí pelear por vivir”. Leé todo su testimonio haciendo clic acá.

Jorge Alberto Racca, excombatiente de Malvinas que peleó junto a Simón Antieco, recordó al descendiente mapuche que murió en las Islas. Gracias a las anotaciones que el cordobés hizo durante la guerra, se pudo conocer la historia de Simón.

La imagen de Simón Antieco, el único descendiente mapuche muerto en la guerra de Malvinas. Foto: Jorge Alberto Racca

“Les decíamos el carnicero, era el encargado de faenar a las ovejas para que pudiésemos comer”, detalla Racca sobre Antieco oriundo de Esquel. “Simón era como nuestro hermano mayor, lo respetábamos mucho y nos guiábamos por él”, sostiene. Leé la nota completa haciendo clic acá.

“Cuando caí prisionero de los ingleses, temí por mi vida”

Darío Salas “era cabo de infantería, especialista en exploración” y aseguró en diálogo con Vía País que sintió orgullo cuando lo llamaron para combatir en Malvinas. “Nunca me costó contar sobre lo que viví en Malvinas. Te lo puedo contar como si te relatara que voy al mercado”, comentó.

La foto del regimiento que combatió junto a Darío Salas, a partir del 2 de abril de 1982. Foto: Darío Salas

Al mismo tiempo, subrrayó que cuando cayó pricionero de los ingleses tuvo una “vivencia terrible” ya que los encerraron en un corral de ovejas. “Esa experiencia fue bastante traumática para mí. Además, teníamos la obligación de donar sangre, cualquiera fuera nuestro tipo”, detalló. Seguí leyendo esta historia, haciendo clic acá.

El veterano Roberto Ojeda, instalado en La Rioja, recordó la guerra de Malvinas y contó que decidió viajar a las Islas para defender a su patria y controlar un cañón con apenas 3 días de preparación. Cuenta que ellos no sabían como iba la guerra y que al enterarse de la rendición argentina “fue una tremenda desilusión”.

Llegada del Regimiento 8 de Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino el 8 de abril de 1982. Foto: Gentileza

“El momento en que nos dijeron que Puerto Argentino se rendía y debíamos entregar el armamento fue algo que me quedó grabado para siempre. Hoy se alejó del ejército y se dedica a su familia en una localidad de La Rioja, leé más sobre la experiencia de Ojeda haciendo clic acá.

Ramón Edmundo Ordóñez tenía 19 años cuando lo llamaron para que vaya a defender a la patria en la guerra de Malvinas. Era marinero y cuando le llegó la citación estaba entusiasmado, pero cuando llegaron a las Islas atravesaron momentos complicados y se lo contaba a su familia a través de cartas.

Ramón Edmundo Ordóñez, el héroe de Malvinas que los vecinos de Termas de Río Hondo no olvidan. Foto: Voces de Río Hondo

“No tengo miedo, pero a veces me siento un criminal. Que dios me perdone”, escribió el santiagueño en una de sus últimas cartas ya que el 6 de junio murió según le contó su oficial al ser alcanzado por las esquirlas de una bomba que tiró un buque inglés. Recordá a este soldado en la siguiente nota: clic acá.

Alberto Fernández Cabral, tenía 21 años cuando sirvió en el Comando de Comunicaciones durante la Guerra de Malvinas. Hace 34 años se instaló en la provincia de Santa Cruz para estar más cerca de las Islas donde estrenó su propia obra de teatro, que le permitió entender lo que había vivido en 1982.

Andrés Fernández Cabral, en plena actuación de su unipersonal "Silencio Ficticio". Foto: Voces y Apuntes

“Llegué a Río Gallegos buscando el lugar en el mundo que se pareciera al paisaje de Malvinas”, detalló en diálogo con Télam el hombre que estuvo encargado de construir, reparar y armar líneas telefónicas desde el Comando. Leé la nota completa hacienco clic acá.

Ada tiene el orgullo de haber integrado la primera camada de mujeres que ingresó a la Armada Argentina con rango militar. “Estoy orgullosa de haber servido a mi patria y orgullosa de haber atendido a esos héroes”, señaló en diálogo con VíaSanRafael.

La enfermera Ada Barroso estuvo en el hospital Naval en Buenos Aires a donde recalabanlos heridos en la guerra de Malvinas. Foto: Gentileza Ada Barroso

Pasaron cuatro décadas del conflicto bélico con el Reino Unido y hoy en día Ada no se arrepiente de la decisión que tomó cuando ingresó a la Armada. Conocé la historia de Ada haciendo clic acá.

“Querido papito: mis compañeros y yo te decimos gracias por defender nuestra patria. Te besa, tu hijo”, fueron las tiernas palabras que un pequeño de 6 años le escribió a su pader, que fue uno de los soldados que combatió en Malvinas.

A 40 años del combate, ese niño que creció contó la curiosa anécdota de cómo la encontró su padre en pleno conflicto: fue casi de casualidad, un avión Hércules pasó por donde estaba su padre y tiró un montón de cosas, entre ellas la carta que fue encontrada por el soldado correcto, José Dario Orellano. Leé la nota completa haciendo clic acá.

César Ozán llevaba casi 10 años dentro la Agrupación de Comandos Anfibios de la Armada y fue uno de los 10 soldados que desembarcó en Malvinas: “Fue la primera unidad que hizo pie en Malvinas, que la recuperó e hizo la bandera argentina”, cuenta.

El excombatiente sanjuanino participó del Operativo Rosario, el cual tenía como misión tomar el cuartel y la Casa de Gobierno. Foto: Diario de Cuyo

La herida de Malvinas sigue abierta y no pierde las esperanzas de que un día, a través de gestiones nacionales e internacionales, la bandera argentina vuelva a flamear en Malvinas. “Da tristeza que las islas estén otra vez en manos de invasores”, señaló. Leé la nota completa acá.

Héctor Joel Rodríguez, pertenecía a la Primera Brigada Aérea El Palomar; una vez en las Islas partició de la defensa del aeropuerto. Le dijeron que la misión era por 20 días, pero eso nunca pasó. Ante esta situación, las familias iban a pedir novedades de sus hijos y el 1° de mayo notificaron la muerte de Héctor.

De izquierda a derecha: Rivarola Carlos, Héctor Rodríguez y Santa Cruz Antonio. Ex combatientes pertenecientes a la Compañía de Defensa Primera Brigada Aérea El Palomar. Foto: Victor Brizuela

Pero esto no era cierto, y Rodríguez logró volver a Posadas pero su familia, mas presisamente sus padres no lo esperaban porque sin duda lo estaban llorando. Al verlo en persona, tocando a la puerta “casi se mueren de un infarto”, recuerda entre rísas en diálogo con VíaPosadas. Conocé mas detalles acá.

Diego Morano, el cordobés radicado en General Pico, estuvo en Malvinas y dejó todo por la patria. A 40 años del conflicto, reconoce que acepta el título de veterano, pero no el de ‘excombatiente’, pues él continúa combatiendo para que los argentinos no se olviden lo que ocurrió en 1982.

Regreso a casa. (Gentileza Diego Leonardo Morano) Foto: Gentileza Diego Leonardo Morano

La vuelta al continente no fue la esperada: “Cuando llegamos a Argentina nos encontramos con la sorpresa de que la gente no nos quería abrazar”, cuenta y en otra parte de la entrevista comenta que fueron obligados a ocultar todas las vivencias en las Islas al hablar con la prensa. Mirá la nota completa haciendo clic acá.

Ramón Acosta luchó y murió por su patria en el combate por Malvinas, pero días antes logró salvar a tres compañeros que quedaron atrapados entre las llamas cuando un misil tiró abajo su helicóptero.

Ramón Gumersindo Acosta, el héroe de Formosa que salvó a tres compañeros en Malvinas y luchó por defender a su patria. Foto: Infobae

Antes de morir, escribió una carta a su hijo Diego, que fue al único del que no se pudo despedir antes de partir hacia las Islas. “Perdóname que no me haya despedido de ti [...] Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final”, se leé en un pasaje de la carta. Leé la nota completa haciendo clic acá.

Eduardo De Ibáñez, en un principio se creía que era un veterano de Buenos Aires, pero en 2021 se conoció su partida de nacimiento que confirmaba que era nacido en Neuquén y así la provincia sumó a su tercer héroe.

Eduardo De Ibáñez (izquierda) nació en Neuquén pero vivió toda su vida en Buenos Aires. Foto: LM Neuquén

En 1982, De Ibáñez, fue uno de los pilotos de los aviones bombarderos Canberra MK-62 que salieron en una misión de ataque el 1 de mayo. Lamentablemente, Eduardo murió al ser impactado por un misil junto con el teniente Mario González: fueron derribados y los pilotos cayeron, perdiéndose en las aguas del Mar Atlántico. Leé la nota completa haciendo clic acá.

