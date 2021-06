Las redes sociales se han convertido en una fuente más de información donde las personas que conocen sobre un tema específico lo comparten con la comunidad. Marcela Carrillo es una médica pediatra que brinda información sobre maternidad a través su cuenta de Instagram.

La maipucina estudio en la Universidad Nacional de Cuyo y es una apasionada por la atención primaria en niños. “ Consulta a consulta les ofrezco a mis pacientes consejos en cuidados, prevención de accidentes domésticos, alimentación, lactancia, entre otras temáticas”, expresó la profesional a Vía Mendoza.

La idea de comenzar a publicar este contenido en las redes sociales surgió en la pandemia. “Vi que las redes eran una buena manera de informar a más personas en la cotidianidad entonces, comencé a cambiar mi contenido a lo que me dedico hoy”, dijo Marcela.

Uno de los temas que desarrolla Marcela es la lactancia. La Voz

Ante la desinformación que veía la médica en las guardias, internación y consultorios comenzó a publicar este contenido desde el 2020. “En mi residencia vi que hay mucha falta de información en los padres sobre temas que se pueden prevenir desde casa, pero muchas veces nadie de los enseñó”, señaló.

Sobre su contenido

El objetivo de la pediatra es poder aconsejar, enseñar o sacar dudas diversos temas a los padres que consumen contenidos en las redes sociales. ”La idea es mostrar información que no se ve en un afiche de una guardia, un consultorio o en la calle, son datos que pasan desapercibidos”, indicó Carrillo.

“Pretendo transmitir un espacio de confianza donde la atención primaria sea la primordial y que los papás aprendan a manejar temas que necesitarán a lo largo del crecimiento de los niños”, manifestó.

Por último, la médica afirma que su contenido están basado no solo en sus conocimientos, si no también, desde su propia experiencia. “Ser mamá me ayudo a ver la pediatría desde un lugar mas objetivo y no tan teórico. De esta manera me resulta también más sencillo encontrar las temática de las publicaciones”, concluyó.