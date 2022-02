Dicen que el amor llega cuando uno lo menos espera, de la mano que quien menos lo esperamos. Cuando Carmen y Juan se conocieron, él era su jefe y ella su secretaria. Fue difícil pero ya llevan 35 años de casados, una hermosa familia.

Desde Vía Mendoza dialogamos con la protagonista de esta historia de novela para conocer los detalles que la hacen tan atrapante. A pedido de la pareja, se reserva su identidad.

Carmen tenía 19 años y trabaja en un negocio de autos. Ella era quien llevaba adelante el trabajo administrativo y a su vez, era también la secretaria de Juan, quien tenía 23 años.

Los dos son maipucinos, han vivido en el departamento toda su vida, y lograron formar un familia con sus tres hijos. Hoy disfrutan de sus nietos, pero la realidad es que su relación no fue fácil al principio.

Amor en la oficina

Carmen y Juan se conocieron por primera vez en la oficina, donde Juan era uno de los jefes. Para ella fue amor a primera vista, pero pareciera que su amor estaba destinado a ser imposible.

“Él en ese momento estaba de novio y yo no quería aceptar que me gustaba, por prejuicios de la época”, detalló Carmen. “Yo me moría por él, durante un año lo miraba y me ponía colorada cuando él me decía algo”, agregó.

Ella no lo sabía todavía pero Juan también sentía por Carmen. Resulta ser que una noche, la amiga de Carmen quiso salir con el mejor amigo de Juan y le pidió que la acompañara. Allí se encontró con su enamorado y las chispas volaron.

“En su momento le dije a mi amiga que Juan me gustaba mucho y que no me importaba que tenga novia”, expresó la maipucina, contando que hasta le había escondido a su mamá que saldría con su jefe, por miedo al que dirán.

Una difícil decisión y el casamiento

Desde esa salida entre amigos, Carmen y Juan comenzaron su relación amorosa, pero a escondidas. Él seguía con su otra novia, algo que le destrozaba a la maipucina. Además Carmen aún era su secretaria.

“En mi trabajo hasta me tocó contestarle las cartas de algunas novias que él dejaba en el camino”, relató la mujer, recordando las acciones de su marido en su juventud.

“Así estuvimos saliendo, pero él seguía manteniendo su relación con su otra novia. Fue así hasta que un día me cansé y le dije que decidiera entre su novia y yo”, expresó Carmen.

Finalmente, Juan se decidió por Carmen, aunque no fue sin demora. Esto le partió el corazón a la otra mujer y decidió mudarse a Buenos Aires, para no aguantar ver a Juan con Carmen.

De esa manera finalmente pudieron hacer pública su relación, oficializando su noviazgo. Hoy es una anécdota su comienzo, pero en el momento, fue todo un escándalo, una verdadera historia de amor de novela.

La clave de una relación duradera

Luego de 7 años siendo novios, Juan y Carmen se casaron y tuvieron tres hijos en el camino. Actualmente llevan 35 años de casados y siguen más enamorados que nunca.

Pero como todas sus parejas, tuvieron sus altos y bajos: “Para mí, el era mi príncipe azul. En el transcurso de nuestro camino de estar juntos tuvimos nuestro choque, como cualquier pareja. Pero creo que el amor por mi príncipe era mucho más grande”.

Resulta ser que a Juan le gustaba mucho salir con sus amigos, algo que a Carmen no le gustaba para nada. Pero fue en esos momentos que ella pudo darse cuenta cual era la clave para gozar de una relación duradera.

Ella no lo sabía pero, desde el primer momento de su relación con Juan, ella aprendió a cultivar la paciencia, y esto creció con los años.

“El secreto de tantos años es la paciencia y el amor. Así como lo esperé al comienzo, esperé que se cansará de las salidas con sus amigos. Le tuve mucha paciencia, pero sobre todo, le tuve mucho amor. Fue lo que nos mantuvo y ahora seguimos tan enamorados como el primer día”, concluyó Carmen.