Agustín Minni es un joven cantante oriundo de Las Heras que se dedica a componer y a producir sus propios temas. Autodenominado “Big Minni” el artista de tan solo 22 años logra volcar sus duras experiencias de vida en el ambiente musical mediante sus canciones.

//Mira también Mendocinos disfrutaron de la nieve este fin de semana en Villavicencio

Desde pequeño encontró a la música como su lugar en el mundo. “Mi sueño era grabar una canción y ser parte del ambiente musical, después de mucho esfuerzo y lograr vencer el qué dirán, lo logré”, dijo Agustín a Vía Mendoza.

Con el apoyo de su familia y de sus amigos más cercanos logró comenzar con su carrera musical en el 2017 haciendo trap. Sus primeros escenarios fueron las calles y múltiples “peleas de gallos”.

Luego de ganar varias competencias comenzó a dedicarse a la música de manera profesional. Por ello, decidió comenzar a escribir sus propias canciones y junto a su amigo “EZ Rodsslah” producen sus sencillos.

Sobre sus canciones

El artista se dedica que realizar una introspección personal para escribir sus letras. En ellas se basa en diferentes temáticas como el amor, los amigos y la fortaleza personal. “En un principio elegí el trap, pero con el tiempo me di cuenta que me gusta divagar en nuevos géneros y estilos”, explicó.

En las letras también, le demuestra a las personas que se burlaron de él cómo está creciendo en lo que siempre deseó. “Nadie creía que podía hacerlo”, indicó.

//Mira también Tiene 11 años y se volvió viral por su venta de panqueques

Luego de realizar el proceso de escritura se dedica a grabar los temas en un estudio que montaron con sus amigos en la comuna. Las principales fuentes de difusión del artista son las redes sociales y su canal de YouTube.

Superar las burlas

El joven comenzó hacer rimas cuando estaba en el colegio secundario. “En la escuela me decían que no servía para hacer rimar. Siempre me decían que no lograría ni hacer una canción, se reían de mí. Cuanto tenía 15 años empecé a practicar para demostrar que sí podía, pero no para ellos, si no a mí mismo”, comentó.

De esta manera logró superarse poco a poco hasta llegar a trabajar en su propio material discográfico.