En conmemoración del aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de nuestra enseña Patria, este domingo, 20 de Junio, la Municipalidad de Las Heras difundirá en sus redes sociales el corto audiovisual llamado “Identidad”.

//Mirá también: Rodrigo Casavalle presentará sus “monólogos heroicos” en el ciclo Sonrisas Solidarias

Este original y emotivo homenaje virtual en el Día de la Bandera se centra en “la pureza y la inocencia de una niña, y su mirada frente a esta fecha patria del 20 de junio, tan importante para todos los argentinos, desarrollada con un concepto familiar”, según asegura Hugo Moreno, creador de la idea.

El video surge en el marco de una serie de realizaciones audiovisuales que -a través de la Dirección de Cultura y Eventos del municipio- viene encarando la comuna bajo el concepto “Somos Las Heras, Somos Identidad, Contagiemos Patria” con el objetivo de incentivar el patriotismo y fortalecer la identidad de todos los lasherinos.

Este nuevo audiovisual es el tercero de una serie de seis cortos patrióticos ideados por la Municipalidad. “Buscamos conservar el patriotismo que caracteriza a todas las familias lasherinas en un contexto cotidiano, la idea surge de tantos niños y niñas del departamento que ahora tienen clases virtuales y frente el pedido de la tarea de su maestra, ella toma un giro”, explicó el actor, director y productor sobre el corto que se estrenará el domingo.

“Identidad” está protagonizado por Selene Martín, una pequeña actriz de 9 años, y Diego Martínez en un rol muy particular. El corto fue escrito y dirigido por Mauro Henríquez Esquivel, grabado en 4k y realizado con un equipo técnico conformado por Indio Leiva –en dirección de fotografía-; Miguel Ortuvia como asistente de cámara; maquillaje de Melisa Pérez y sonido de Sebastián Casciani.

//Mirá también: Un importante operativo de veterinaria móvil se realizó en Uspallata

Mauro Henríquez Esquivel, director del proyecto audiovisual detalló que “Cuando me puse a analizar la idea que me planteó Hugo para escribirla y llevarla al producto audiovisual me di cuenta que el punto en común que tienen Belgrano -en este caso- con la nena de la historia, es el color, los colores de la bandera, hacer la relación entre ella, la parte lúdica y esos colores”.

“Entonces el arte del video está basado en una paleta de colores de los celestes, turquesas, amarillo. El color es el conector entre este mundo actual que vivimos y el de Belgrano de aquella época, porque él hizo eso, ponerle color a nuestra bandera, a nuestro símbolo patrio y sobre esa simbología fue que trabajé”, concluyó el director.

Los anticipos promocionales se publicarán este sábado 19 (como previa a la fecha de la efeméride) y el estreno del video será a las 0 horas del domingo 20 de junio en las redes sociales del municipio: Facebook (@MunideLasHerasMza), Instagram (@LasHerasMza) y en el canal de YouTube (Las Heras Mendoza). Fuente Municipalidad de Las Heras