Las declaraciones que realizó el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva Prieto, en relación al uso del lenguaje inclusivo no cayeron bien en un sector de la población y el docente expulsado del colegio católico de La Plata por utilizarlo salió al cruce.

“No me parece una autoridad para tener en cuenta para saber si se puede aplicar o no lenguaje inclusivo”, dijo el músico y docente Matías Pérez Taján en diálogo con 0221. Para justificar su postura señaló: “La RAE es machista desde sus inicios, habría que analizar qué política aplica“.

Pérez Teján fue apartado de sus funciones en el Instituto Nuestra Señora de La Anunciación, de 514 entre 7 y 8, por usar la palabra “todes” durante sus clases. Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, el docente inició acciones legales por su despido.

“Decidí realizar acciones legales pero no hubo avances. Los abogados me explicaron que se trató de un despedido sin causa pero no había mucho más para hacer“, comentó y remarcó que tanto la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires como varias madres de sus alumnos le manifestaron su apoyo.

Consultado sobre la postura del colegio en relación a las clases de Educación Sexual Integral, más específicamente sobre debates de género, el músico señaló: “No tuve más novedades de qué pasó en el colegio”.