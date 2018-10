Luisa tiene 81 años y vive en Ringuelet junto a su mamá de 106 años. Como consecuencia de la suba del gas que se registró en los últimos meses, no pudo pagar la factura y ahora le llegó una carta documento para que abone al rededor de $27.000.

Según muestran en TN, en la casa hay solo tres artefactos que funcionan a gas: una estufa, una cocina, a la que no le funciona el horno y el termotanque. Así y todo hace aproximadamente 4 meses las facturas que le llegan a las abuelas van desde $3.000 a $4.000 mensuales.

Su marido falleció en 2012 y era quién se encargaba del mantenimiento de la casa.

“Fui a Camuzzi pero me sacaron volando y dijeron que no hay tarifa social“, señaló la jubilada que cobra $8.000 más la pensión de su marido, suma $16.000 por mes. Pero como no llegaba a cubrir los costos de los servicios sacó prestamos para pagar facturas: “Cobré $2.400 este mes de la pensión de mi marido“, detalló la vecina angustiada por no poder pagar.

“Mi esposo antes de morir cambió todos los caños”, contó Elsa por lo que descarta una posible fuga de gas. Consultad por los pasos a seguir, la jubilada comentó que irá a la Defensoría del Pueblo y seguirá difundiendo. “Espero que la compañía escuche y revea la situación”, señaló la vecina que ahora viven con la pensión que su mamá de 106 años cobra por su esposo fallecido, de $15.000.