A Susana Pertierra y Santiago Dalto no les alcanzó con decirse hinchas de Gimnasia y Esgrima de La Plata ni los más de 40 años de socios apoyando al club, pero eso decidieron poner como único heredero de sus vienes al “club de sus amores”.

Dalto, “Tripero” desde la cuna, contagió su pasión por el fútbol a su mujer hincha de Independiente. Cuando los hinchas visitantes podían ir a la cancha, no dudaba y viajaban, pero con el paso del tiempo eso cambió pero el amor por su club sigue intacto.

“Nosotros teníamos un testamento previo a otra institución pero lo rectificamos”, contó en diálogo con LT9 y señaló: “Dejarlo a personas o instituciones estatales no nos convenció nunca porque capaz se usan esos fondos para cualquier cosa”.

Fue por eso que, al no tener “herederos forzosos”, decidieron convertir a Gimnasia en su único beneficiario. Pero el destino de lo que represente su patrimonio está bien claro porque “No quisiera que se use para cualquier cosa“: todo será destinado para “obras de infraestructura de las divisiones inferiores“.

El deseo del matrimonio quedó establecido delante del escribano Luis Martocci y eligieron al secretario general del club, Rodolfo Acerbi como la persona encargada de hacer cumplir este pedido que tiene como objetivo apoyar a “los pibes” del club, según detalla Hoy.