Un tierno pedido conmovió a las redes sociales: un padre que quiere cumplir un simple sueño de su hijo que está internado en el Hospital de Niños de La Plata porque sufre leucemia. Lo único que le pidió a su papá fue poder jugar en la PlayStation su juego preferido. Un alma solidaria, se acercó al Ludovica y dejó en recepción la consola para el niño.

El “súperheroe”, se llama Taiel y tiene seis años. Desde los cinco está luchando contra esta enfermedad y los médicos dicen que ya no hay nada por hacer. Es por eso que Jesús Luna hizo público su pedido en Facebook para poder cumplir el deseo al niño.

Con la ilusión de recibir una respuesta positiva, hizo su pedido en Facebook.

“Un sueño para mi hijo”, fue el título de la publicación. “Para los doctores ya no hay nada para hacer esta internado en el hospital de niño y el tiene un sueño jugar en la play 4 un juego que ve en su tablet siempre Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2“, cuenta en la red social.

Jesús trabaja como electricista, está casado y, además de Taiel, tiene otro hijo, por lo que se le hace imposible comprar la consola de juego. Es por eso que recurrió a la solidaridad de los platenses para que el niño de seis años pase un lindo momento entre tanta lucha que viene llevando adelante.

Plants vs. Zombies: Garden Warfare 2, es el juego que Taiel sueña con jugar.

“Los médicos me dijeron que ya no hay esperanzas. Mi hijo está en cuidados paliativos por eso le pido a la gente que me ayude a cumplir su último sueño“, dijo Luna en diálogo con TN.

El posteo tuvo tanta repercusión que a las pocas horas, una persona se acercó al hospital y de forma anónima dejo una Play 4 para que Taiel pueda cumplir su sueño. “Vino un señor a la habitación, dejó la Play, me dijo que se la prestaba y se fue. Me pidió reserva de su nombre. Le estoy eternamente agradecido por su gesto”, comentó Jesús.

Pero no sólo recibió la Play que tanto quería, sino que Taiel fue visitado por el “Batman Solidario” de La Plata, gesto que acostumbra hacer este súperheroe. “Cuando llegamos, no andaba el televisor, así que lo cambiamos. Hubo problemas con la conexión a internet, pero finalmente se pudo conectar y ya está jugando“, contó Bruno Díaz.