Redes sociales que potencian los celos: ¿La responsabilidad afectiva se volvió control sobre el otro?

En el último tiempo, distintos amigos me contaron situaciones en las que se vieron involucrados y que quisieron empezar a desnaturalizar porque les causaba una profunda angustia.

Los celos y las inseguridades se volvían una conversación cotidiana con sus parejas y no los dejaba disfrutar de nada más.

***

“¿Che, sabías que tu novia le está dando ‘like’ al mío en Instagram?”, le dice Rocío a Martín, su compañero de trabajo.

La joven de unos 25 años le cuenta a su amigo que tuvo una discusión con su pareja. Revisando quién había puesto “Me Gusta” en la última foto que subió su novio, había encontrado el perfil de esta chica. Es por eso que decidió alertar tanto a su amigo, como pedirle explicaciones a su vínculo.

“La conozco de la secundaria”, respondió el “megusteado” en cuestión. “Nunca hablé, pero si te hace sentir más segura, la elimino”, agregó y procedió a darle unfollow a su conocida.

***

Se volvió viral en Twitter una usuaria que contaba que le había llegado un mensaje por Instagram de una chica que no conocía. Esta le “advirtía” que preste atención porque su novio le estaba dando likes a sus fotos.

No habían hablado, tampoco él había propuesto un encuentro. Pero para esa joven la conducta debía ser penalizada de alguna forma. “Te lo cuento porque si yo fuese vos me gustaría saber. Igual lo voy a bloquear”.

***

Mariano le cuenta a sus amigas que está completamente obsesionado. Todos los días se anota la cantidad de seguidores y seguidos que tiene su novia en Instagram y si ve alguna variación en el número, entra a fijarse quién es la nueva persona que se sumó.

Revisa esos perfiles y hace averiguaciones. Cuando algo no le cierra, lo abre con su pareja. “¿Por qué empezaste a seguir a este chico?”, pregunta.

“No sé, simplemente lo conozco de cuando éramos chicos y me di cuenta de que no lo tenía en mis redes”, contesta atónita su novia. “¿Pero cuál es la intención de seguir a alguien?”, vuelve a insistir él.

“No sé, creo que no pensé tanto a la hora de hacerlo, simplemente todos seguimos gente en las redes y ya. No es algo especial”, explica un poco confundida ella. “Pero a mí me duele”, retruca él. “Entonces lo elimino y ya”, finaliza.

***

Te lo resumo así no más: qué pasó esta semana en la política argentina Foto: Instagram

En los tres ejemplos llama la atención que la desconfianza está ahí, sobrevolando permanentemente. Se da por hecho que un like en las redes (entre géneros distintos) sí o sí implica la existencia de deseo, incluso sabiendo que no hubo interacción física, ni presencial entre los involucrados.

De todas formas, parece que con o sin deseo, la actitud de poner “Me Gusta”, debe ser penalizada. No hay espacio en un mundo construido de a dos, para el hecho de valorar las ideas de un tercero. Ni la forma en que sacó una foto, la anécdota que contó, si se recibió, cumplió años o se fue de vacaciones. No puede ser motivo de “festejo”, “alegría” o “felicitación” con un like. Se piensa que la pareja empieza a ser perturbada si hay “buena onda” o “buen trato” hacia aquellos que conocíamos desde antes.

Además, se presupone que el otro no es transparente. Siempre oculta, tiene dobles intenciones y miente. Es por eso que le “debe” algo al otro que se siente inseguro y tiene baja su autoestima: dejar de seguir a la persona, sacar el like o bloquear el usuario.

Si bien parece que así desaparece el conflicto, a las semanas vuelve con otro formato y otro nombre, porque las razones son mucho más profundas.

¿Responsables de qué?

Está de moda el término “responsabilidad afectiva” donde alguien exige ser tenido en cuenta por lo que siente y necesita que su pareja responda sobre ese malestar.

Alexandra Kohan es psicoanalista, docente de posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y al ser entrevistada por Panamá Revista sobre este nuevo concepto, explicó: “Yo no tengo cómo saber lo que te voy a causar. Lo que vi de la responsabilidad afectiva es una traducción de “hacerse cargo” y hay cosas por las que no hay que responder. Pongamos un ejemplo concreto: vos no histeriqueaste ni apretaste con nadie, pero al otro le dio celos”.

“No es que uno no tiene nada que ver porque no lo causó, es porque son cosas del otro. Es un lugar en el que el otro te quiere poner una y otra vez y eso también es violento. La responsabilidad afectiva es una especie de oxímoron. Porque uno no es responsable de los afectos”, afirma.

Alexandra argumenta que se están pretendiendo cláusulas de un contrato. “No hay ningún margen de libertad. Si es que la hay. Pero además uno está obligado a responder por ese contrato. Para eso casáte, que eso es un contrato que dice que tenés que hacer esto y esto, y si no cumplís, el otro te puede hacer un juicio de divorcio”, agrega.

Kohan escribe columnas en El Diario Ar y en una de ellas problematiza este sentimiento tan cotidiano. “Es, en definitiva, no dejar que el otro sea otro respecto de uno pero, sobre todo, respecto de sí mismo. Como si uno tuviera que ser siempre el mismo, como si no hubiera escapatoria”, explica.

Y nos invita a reflexionar: “Me molesta que no se puedan pensar los celos más allá de las condenas de las que son objeto. Como si los celos fueran siempre lo mismo: la causa de algo peor. Como si los celos, una vez que empiezan, solo pudieran terminar en un infierno o en la violencia. Hay todo un mundo más acá de la violencia, hay todo un mundo para experimentar”.