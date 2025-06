Quién es Noel de Castro, la salteña que podría ser la primera astronauta argentina en la NASA

Con tan solo 26 años, la ingeniera salteña María Noel de Castro Campos logró lo que para muchos es un sueño imposible: fue una de las nueve personas seleccionadas en todo el mundo para participar del prestigioso Project PoSSUM (Polar Suborbital Science in the Upper Mesosphere), un programa internacional de formación en ciencia espacial desarrollado en colaboración con la NASA.

Aunque este entrenamiento no garantiza un viaje al espacio, representa un paso fundamental en el camino hacia una misión espacial real.

Una trayectoria brillante que une ciencia, salud y espacio

María Noel estudió Ingeniería Biomédica en la Universidad Favaloro y luego realizó una Maestría en Ingeniería Aeroespacial, combinando dos mundos que hoy le permiten especializarse en bioastronáutica: una rama que estudia cómo reacciona el cuerpo humano en entornos extremos como el espacio.

María Noel de Castro Campos sueña con viajar al espacio.

Actualmente, se entrena en simulaciones de microgravedad, vuelos parabólicos (donde ha demostrado gran tolerancia al malestar que suelen provocar), uso de trajes espaciales presurizados, pruebas de hipoxia y simulaciones de fuerzas G. Además, se capacita como piloto, paracaidista y buzo, habilidades clave para la exploración espacial.

¿La primera astronauta argentina?

Uno de sus mayores objetivos es convertirse en la primera astronauta argentina, representando al país y a toda Latinoamérica en una misión internacional. “No se si dimensionan lo que esta por venir, pero viene algo grande”, escribió en su cuenta de Instagram.

En este momento, su formación es apoyada por la Space Kids Foundation, que busca reunir financiamiento privado para sostener el entrenamiento intensivo que la joven está realizando.

Su mensaje para los niños argentinos sobre el sueño de llegar al espacio

Con su compromiso, su talento y su historia, María Noel no solo se proyecta como parte del futuro de la exploración espacial, sino que también se ha convertido en una referente para jóvenes de todo el país.

“Todos los días me levanto con la idea de inspirar a las futuras generaciones de nuestro país. Me llegan mensajes de niños haciendo cosas INCREÍBLES sobre el espacio que me dejan sin comentarios. Les prometo a todos esos niños que cada puerta que abra, va a ser para ustedes”, expresó en su reciente publicación en Instagram.

“Ir al espacio va a ser trabajo de todos y con eso me refiero también a ayudar a los niños con estos grandes sueños. Argentina, no dejen de enseñarles a los niños a soñar, a estudiar, a entender que en este mundo las oportunidades son cuando ya estamos preparados”, concluyó.