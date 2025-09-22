Nutricionista revela cuántos mates se pueden tomar al día sin que hagan daño a la salud

El mate es la bebida que no puede faltar en los hogares argentinos. Según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en Argentina se consume un promedio de 6,4 kg de yerba mate por persona al año.

Esto equivale a unos 100 litros de mate por persona al año. Una cantidad que no pasa desapercibida, especialmente teniendo en cuenta tanto los beneficios como los problemas que puede generar esta infusión.

El mate es una bebida con muchos beneficios, pero debe tomarse siempre sin excesos.

Cuántos mates recomiendan tomar por día

Si bien dependerá mucho de la persona, las actividades que realice, la edad y más factores, los nutricionistas suelen recomendar no tomar más de uno a dos litros por día.

Sin embargo, otros especialistas piden limitarse a 3 o 5 mates por día, o incluso menos si se es sensible a la cafeína.

Según la nutricionista Carina Grivarello en el video, no hay una cantidad específica recomendada de mates que se puedan tomar al día. La cantidad ideal depende de cada persona y de otros factores individuales.

Si consumes dos termos de mate y no se tienen problemas de sueño, gastritis, etc., además de que la persona se mantiene bien hidratado con otras fuentes (agua), no hay razón para reducir el consumo, según explica la especialista en El Podcast del Mate.

Además, es importante destacar que el mate no debe ser la única fuente de hidratación, ya que es diurético y no sustituye al agua.

Cuáles son los beneficios y peligros de tomar mate

Beneficios

Al ser una infusión natural, el mate puede ser saludable y nutritivo, y puede ayudar a reducir:

El colesterol.

La inflamación.

El riesgo de cardiopatías.

Perder peso.

También puede ser un antioxidante y contener compuestos bioactivos que ayudan a prevenir enfermedades crónicas.

Peligros

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta infusión al beberse sin moderación también puede generar algunos problemas, ya que el mate contiene cafeína, por lo que puede causar efectos secundarios como:

Malestar estomacal.

Insomnio.

Aumento del ritmo cardíaco.

Nerviosismo.

Intranquilidad.

Beber grandes cantidades de mate (más de 1-2 litros diarios) durante mucho tiempo puede aumentar el riesgo de algunos tipos de cáncer, especialmente en personas que fuman o beben alcohol.

Cuál es el origen del mate

Según la página oficial del Gobierno Argentino, el origen del mate se remonta a los pueblos guaraníes, que utilizaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda de cambio.

Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada.

Más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones y contribuyeron a su difusión y comercialización, al punto tal de que la infusión se hizo conocida entonces como té de los jesuitas.

Tanta es la importancia del mate en nuestro país que se declaró como nuestra infusión nacional por la Ley 26.871 sancionada en 3 de julio de 2013.