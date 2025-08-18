No más fiebre ni dolor de garganta: las 4 infusiones poderosas para decirle adiós a la gripe

Después de días lluviosos o en el invierno, es común que las personas sean más susceptibles a resfriados y gripes debido a la humedad y a los cambios de temperatura.

Si bien existen medicamentos que ayudan como el paracetamol y los caramelos para la garganta también ofrecen una sensación de alivio, incluir algunas infusiones puede ayudar a que el cuerpo se recupere y se tranquilice.

Tras las lluvias, la gripe puede comenzar a aparecer.

Infusiones preventivas para evitar la gripe

Para fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades, las infusiones herbales pueden ser una opción efectiva y reconfortante. Un listado con algunas infusiones preventivas que podrían ayudarte a combatir los síntomas de la gripe:

Té de jengibre: El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que pueden ayudar a combatir los síntomas del resfriado y la gripe. Además, puede ayudar a aliviar la congestión nasal y el malestar estomacal. Simplemente hay que cortar un trozo de jengibre fresco, agregarlo a agua caliente y dejar que hierva durante unos minutos. Luego, colar y beber.

Té de jengibre y canela

Té de saúco: Las flores de saúco son ricas en antioxidantes y vitamina C, lo que las hace útiles para estimular el sistema inmunológico y combatir los resfriados y la gripe. Simplemente agrega flores de saúco secas a agua caliente y deja que infusione durante unos minutos antes de colar y beber.

Tomar infusiones es una opción gracias a sus efectos medicinales y sus beneficios para la salud. (Unsplash)

Té de menta: La menta es conocida por sus propiedades descongestionantes y calmantes para la garganta. Puedes hacer una infusión de hojas de menta fresca o seca en agua caliente y disfrutar de su sabor refrescante y sus beneficios para la salud.

Te contamos los beneficios del té de menta y perejil para la salud

Té de limón y miel: Esta clásica combinación no solo es reconfortante, sino que también puede ayudar a aliviar los síntomas del resfriado y la gripe. El limón es rico en vitamina C, mientras que la miel tiene propiedades antimicrobianas y calmantes para la garganta. Exprime el jugo de medio limón en una taza de agua caliente, agrega una cucharadita de miel y disfruta de esta deliciosa infusión.