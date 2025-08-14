Beber suficiente agua es esencial para la vida, pero responder a la pregunta “¿cuánta agua debo tomar por día?” no es tan sencillo como parece. Si bien todos hemos escuchado hablar de los 8 vasos al día, no es tan así en la realidad. Según expertos de la Mayo Clinic, la cantidad ideal varía según tu salud, nivel de actividad física y el lugar donde vives.

El agua constituye entre el 50 % y el 70 % del peso corporal y participa en casi todas las funciones del organismo. Entre sus principales beneficios se encuentran:

Eliminar desechos a través de la orina, sudor y deposiciones.

Regular la temperatura corporal.

Lubricar y amortiguar las articulaciones.

Proteger tejidos y órganos sensibles.

Incluso una deshidratación leve puede reducir la energía, provocar fatiga y afectar la concentración.

Ni un litro ni 8 vasos: cuánta agua debo tomar al día para que sea saludable

La cantidad recomendada de líquidos al día: cuánta agua debo beber

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de EE. UU. establecen como referencia:

Hombres: 3,7 litros (15,5 tazas) de líquidos al día.

Mujeres: 2,7 litros (11,5 tazas) de líquidos al día.

Estas cifras incluyen no solo agua pura, sino también otras bebidas y alimentos ricos en agua (aproximadamente el 20 % de la ingesta diaria proviene de los alimentos).

El famoso mito de los 8 vasos

La conocida recomendación de beber ocho vasos al día es práctica y fácil de recordar, pero no siempre necesaria. Algunas personas requieren menos, mientras que otras (por su actividad física o entorno) necesitan más.

Factores que aumentan la necesidad de agua

Debes incrementar tu consumo de líquidos si:

Hacés ejercicio físico intenso o sudas mucho.

Vivís en climas cálidos, húmedos o en zonas de gran altitud.

Presentás fiebre, vómitos o diarrea.

Estás embarazada o en período de lactancia.

Si no me gusta el agua, qué otras fuentes de hidratación hay

El agua es la mejor opción, pero no la única. Frutas como la sandía y verduras como la espinaca aportan casi el 100 % de su peso en agua. Además, la leche, los jugos, infusiones y hasta el café contribuyen a la hidratación. Eso sí, conviene limitar las bebidas azucaradas y energizantes, ya que contienen demasiadas calorías y azúcares añadidos.

Cómo saber si estás hidratado

Dos señales simples indican que tu ingesta es adecuada:

Rara vez tienes sed.

Tu orina es clara o de color amarillo pálido.

El riesgo de beber demasiada agua

Aunque es poco frecuente, el consumo excesivo de agua puede causar hiponatremia, una dilución peligrosa del sodio en sangre, sobre todo en atletas que beben en exceso durante entrenamientos prolongados.

Cómo crear el hábito de tomar más agua