Jugó en Boca, tuvo problemas con Messi, Gallardo y reveló su lucha contra el alcohol

Gary Medel, conocido como “El Pitbull”, tuvo dos ciclos en Boca Juniors. El primero fue entre 2009 y 2010, cuando llegó desde Universidad Católica y dejó su huella en el club. Allí disputó 55 partidos, marcó 7 goles y brindó una asistencia. En 2024 volvió de la mano de Juan Román Riquelme, pero solo jugó 9 partidos antes de regresar al club que lo vio nacer.

Su estilo aguerrido y temperamental lo convirtió en un jugador clave, pero también en protagonista de episodios polémicos dentro del campo de juego.

La recordada pelea con Marcelo Gallardo

Uno de los momentos más recordados de Medel en Boca ocurrió el 25 de marzo de 2010, durante un Superclásico en La Bombonera. Medel anotó dos goles, pero también protagonizó un cruce con Marcelo Gallardo que quedó en la memoria de los hinchas.

Según el relato, hubo empujones, intentos de cabezazos y un gesto polémico de Medel hacia Gallardo, que terminó con la expulsión del chileno. Años más tarde, el propio Muñeco recordó: “Si a alguien me hubiera gustado pegarle una buena trompada en un partido fue justamente a Medel. Tenía malas actitudes, me puso el dedo en la boca, una actitud de mierda”.

Gary Medel festejando su gol en un Superclásico.

El enfrentamiento con Lionel Messi en la Copa América 2019

Otro episodio polémico de la carrera de Medel ocurrió en la Copa América 2019, en el partido por el tercer puesto entre Argentina y Chile. Medel se cruzó con Lionel Messi en la cancha intentando frenarlo con el pecho, lo que provocó la expulsión de ambos jugadores. Con el tiempo, la situación quedó saldada, pero quedó como un recordatorio del temperamento que caracteriza al jugador.

Messi se enfrenta a Gary Medel, ambos fueron expulsados por el árbitro Mario Díaz de Vivar (Foto: Nelson ALMEIDA / AFP)

Gary Medel confesó su lucha contra el alcohol

En una charla con el pódcast Más Titulares, Medel sorprendió al revelar que durante su juventud tuvo problemas con el alcohol: “Estaba en Bellavista, en estado de ebriedad, y me paró la policía. Desde ese día dije que no tomaría más, porque nunca me gustó el alcohol”.

El chileno contó que bebía para emborracharse y que, tras un accidente de tránsito en Viña del Mar, decidió cambiar sus hábitos. Actualmente, afirmó que solo consume de manera ocasional y que prioriza su bienestar.

Además, reveló un drama familiar: su padre tuvo problemas de adicción a las drogas, y Medel contó que lo internó y que hoy lo acompaña en su recuperación: “Lleva un año internado. Feliz por su progreso. Vamos a estar siempre detrás de él”.