¿Hay paro este miércoles 18 de junio por la caravana en apoyo a Cristina Kirchner?: lo que tenés que saber

Este miércoles 18 de junio, Cristina Kirchner se presentará en los tribunales de Comodoro Py y una caravana convocada por sectores kirchneristas la acompañará desde su casa en Constitución hasta Retiro. La movilización generó expectativa sobre posibles paros sindicales, pero hasta el momento no habrá una medida de fuerza generalizada.

¿Habrá paro general?

No. La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió que no realizará un paro general. La central sindical “acompañará” la movilización y les dio libertad de acción a sus gremios para que definan si adhieren de manera individual. Algunos podrían implementar paros parciales, pero no se paralizará el país, según lo que difundió Infobae.

Cabecera de la Marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT). (Gentileza Clarín)

¿Qué sindicatos ya anunciaron paros?

Hasta ahora, solo algunos gremios vinculados al kirchnerismo confirmaron que harán paro:

ATE Capital (Asociación de Trabajadores del Estado)

SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales)

CTA Autónoma , liderada por Hugo “Cachorro” Godoy

CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky

Manifestante frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner , el 13 de Junio de 2025 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Clarín)

¿Qué pasa con la UOM y otros gremios clave?

A pesar de estar alineada con el kirchnerismo, la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) no realizará paro. Sí participará de la movilización, pero sus actividades no se verán interrumpidas.

Otros gremios como SMATA y la Asociación Bancaria también expresaron su apoyo, pero sin anunciar oficialmente una medida de fuerza.

¿Habrá transporte?

Los sindicatos del transporte anticiparon que no harán paro, y seguirán la línea de la CGT. Esto significa que colectivos, trenes y subtes funcionarán normalmente, facilitando el traslado de quienes quieran asistir a la movilización y también de quienes necesiten cumplir con sus actividades diarias.

Tren Roca

¿Cómo será la caravana?

La marcha partiría a las 10 de la mañana desde el domicilio de Cristina Kirchner, ubicado en San José 1111, barrio de Constitución, y se dirigirá hacia los tribunales de Comodoro Py, en el barrio de Retiro. Luego, está previsto que regrese al mismo punto si la Justicia le concede prisión domiciliaria.

En resumen:

No hay paro general este miércoles 18 de junio.

Algunos gremios kirchneristas convocaron paros parciales.

El transporte funcionará con normalidad .

La CGT no llama a paro, pero permite a sus gremios participar de forma voluntaria.

La situación puede cambiar en las próximas horas, pero por ahora, la actividad laboral será normal en la mayoría de los sectores, aunque podría haber movilizaciones y cortes parciales en el centro porteño.