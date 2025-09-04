Feriado confirmado en septiembre: qué se conmemora y quiénes tendrán descanso en Argentina

El calendario escolar en Argentina suma una pausa especial en septiembre. Autoridades confirmaron que el jueves 11 de septiembre de 2025 será feriado para las escuelas de todo el país, por lo que no habrá clases en esa jornada.

A pocas semanas de la llegada de la primavera, muchos argentinos ya miran el calendario en busca de fines de semana largos o escapadas turísticas. Si bien esta fecha no es un feriado nacional para todos los trabajadores, sí significa un día extra de descanso para docentes y alumnos.

¿Por qué es feriado el 11 de septiembre?

Cada 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, en homenaje al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, considerado el “padre del aula” y una de las figuras centrales en la historia de la educación argentina.

Cada 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en memoria de Domingo Faustino Sarmiento. (Freepik)

Por esta razón, las escuelas primarias de todo el país permanecerán cerradas, otorgando un merecido descanso a maestros y estudiantes.

¿A quiénes alcanza este feriado?

Es importante remarcar que no se trata de un feriado nacional general, sino de un asueto escolar. Esto significa que:

Sí afecta a docentes y estudiantes de nivel primario.

No modifica la actividad laboral ni comercial del resto de los sectores.

Aunque no se trata de un fin de semana largo, el feriado escolar del 11 de septiembre representa una de las pausas más esperadas por la comunidad educativa antes del inicio de la primavera.