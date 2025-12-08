Con el cierre del fin de semana largo por el 8 de diciembre, muchas familias argentinas ya empezaron a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo descanso oficial. Y aunque diciembre siempre viene cargado de actividad, este año el panorama es más acotado: solo queda un feriado por delante, y ya no generará un fin de semana largo.

No habrá feriado puente en Navidad 2025

Después del feriado del Día de la Inmaculada Concepción, que este año cayó lunes y armó un fin de semana largo ideal para cortar la rutina, el país se encamina hacia la última pausa oficial del calendario 2025: el feriado de Navidad del jueves 25 de diciembre.

A diferencia de otros años, no hubo decreto de feriado puente ni día no laborable para el viernes 26 por parte del Gobierno. Esto significa que la Navidad será una jornada aislada, sin posibilidad de armar un descanso extendido. Pese a eso, sigue siendo una fecha clave para miles de familias que aprovechan el día libre para reunirse, viajar o simplemente bajar un cambio en medio del ritmo acelerado de fin de año.

¿Cuándo será el próximo feriado en Argentina?

Con el 25 de diciembre como el último feriado del 2025, la mirada se traslada automáticamente al calendario 2026, que ya tiene todas sus fechas oficiales confirmadas.

El primer descanso del próximo año llegará pronto:

1 de enero (Año Nuevo) : el primer feriado inamovible del 2026.

Luego, febrero volverá a ofrecer uno de los fines de semana extra largos más esperados del verano: Carnaval, el 16 y 17 de febrero.

Feriados. Calendario completo para Argentina.

Todos los feriados inamovibles del 2026

1 de enero – Año Nuevo

16 y 17 de febrero – Carnaval

24 de marzo – Día de la Memoria

2 y 3 de abril – Malvinas y Viernes Santo

1 de mayo – Día del Trabajador

25 de mayo – Revolución de Mayo

20 de junio – Manuel Belgrano

9 de julio – Independencia

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables del 2026

17 de junio – Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

17 de agosto – José de San Martín (traslado confirmado al lunes)

12 de octubre – Diversidad Cultural (traslado confirmado al lunes)

20 de noviembre – Soberanía Nacional (traslado al viernes para crear fin de semana largo)