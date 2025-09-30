Es oficial: se definió cuándo terminan las clases en cada provincia

A punto de comenzar el último trimestre del año, se van organizando los distintos cierres que hacen a la cotidianidad ciudadana y uno de los más esperados por todos es, sin dudas, el del ciclo lectivo.

Según el calendario fijado por la Secretaría de Educación de la Nación el inicio y cierre del ciclo lectivo 2025 no es igual en todas las provincias.

A comienzos de año, el Consejo Federal de Educación (CFE) estableció que durante este período debería haber un mínimo de 190 días efectivos de clases en todo el territorio argentino.

A partir de esto, y dependiendo de las particularidades de cada distrito, se estableció la fecha de cierre. La Secretaría de Educación destaca que el diseño del calendario escolar busca “equilibrar los períodos de cursada, receso invernal y feriados nacionales”. Con esta premisa, se aseguran los días de clases acordados a nivel federal.

Según determinó la cartera de Educación, las clases deben finalizar entre el 12 y el 22 de diciembre. Así, en la Ciudad de Buenos Aires se dispuso que el ciclo lectivo concluirá el 19 de diciembre. En tanto, en la Provincia será el 22 de diciembre.

Cuándo terminan la clases en el país: provincia por provincia

La información oficial sobre las fechas exactas de finalización de clases indica:

12 de diciembre: Catamarca, Jujuy y Santa Fe.

18 de diciembre: Santa Cruz.

19 de diciembre: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

22 de diciembre: Buenos Aires, Misiones y Salta.

26 de diciembre: La Pampa.