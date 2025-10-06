Elecciones 2025: la Justicia determinó una sanción económica para quienes se saquen fotos con la Boleta Única de Papel

Como todo en los tiempos que corren, las elecciones también pasan por las redes sociales. Por ello, no sorprende encontrar en cada comicio las fotos de personas que posan felices con la boleta del color político que apoyan. Pero este 26 de octubre habrá varios cambios: uno de ellos, la prohibición de las “selfies”.

Según se dio a conocer recientemente, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, encabezado por Alejo Ramos Padilla, estableció la prohibición de las fotos a la boleta única papel (BUP). Además, la sanción para quienes lo hagan será económica.

Por qué prohiben las fotos a la BUP

El artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral (CNE) establece unas 8 prohibiciones durante la celebración del acto electoral. Una de ellas, la de “tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”.

Esta restricción, con su correspondiente sanción, fue una de las modificaciones que se incorporaron con la aprobación de la ley de boleta única, el 1° de octubre del año pasado.

Desde el Juzgado manifiestan que la decisión de dar a conocer cuál será la multa económica es para “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.

De cuánto es la multa para quienes se saquen fotos con la BUP

El artículo 128 menciona que se impondrá una multa de hasta 200 módulos electorales a todo aquel que se saque una selfie con la BUP o que directamente le tome foto a la boleta.

Así, quienes compartan imágenes donde quede de manifiesto el sentido de su voto tendrán una multa de 77.000 pesos.

Otros cambios en las elecciones del 26 de octubre

Con este nuevo sistema de votación, que se espera sea “ágil y seguro”, ya no habrá sobre ni cuarto oscuro. Los votantes encontrarán exhibidos en los pasillos de las instituciones los modelos de la boleta única papel con imágenes, nombres y colores de listas, para facilitar la elección antes de recibir la papeleta.

Una vez en la mesa, el elector recibirá la boleta desde un talonario troquelado y una lapicera indeleble. No deberá ingresar a ningún cuarto, sino ubicarse detrás de un biombo de cartón.

Allí deberá marcar la opción de su preferencia con una cruz y luego doblar la boleta para depositarla en la urna, preservando el secreto del sufragio.