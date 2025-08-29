El Gobierno de Milei decidió que pasará con el feriado del 12 de octubre: ¿se traslada?

El calendario de feriados nacionales vuelve a estar en el centro de la agenda. Este año, el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, caerá un domingo, lo que abrió la expectativa sobre si el Gobierno trasladará la fecha para conformar un nuevo fin de semana largo. La definición será clave no solo para los trabajadores que buscan organizar sus días de descanso, sino también para sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio, que dependen de estos movimientos para impulsar su actividad.

Qué dice el decreto sobre el 12 de octubre

El Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que cuando un feriado trasladable coincida con un sábado o domingo, la Jefatura de Gabinete podrá moverlo al viernes anterior o al lunes siguiente.

Feriados en Argentina.

En ese contexto, se espera que el próximo lunes 1 de septiembre, el Gobierno Nacional oficialice el traslado del feriado al viernes 10 de octubre, lo que generaría un fin de semana largo de tres días, según difundió Infobae. La decisión oficial se conocería el lunes 1 de septiembre, a través de un nuevo decreto.

Por qué es importante la definición

Hasta la reciente modificación legal, la normativa de feriados (Ley N.º 27.399) no especificaba qué ocurría cuando las fechas coincidían con fines de semana. Esto generaba interpretaciones distintas y complicaba la planificación, especialmente en provincias y municipios. Con el nuevo esquema, la Jefatura de Gabinete concentra la facultad de ordenar los feriados y brindar previsibilidad al conjunto de la población.

La medida busca además potenciar el turismo interno, un sector estratégico de la economía argentina, que se apoya en los fines de semana largos para sostener su nivel de actividad.

Los próximos fines de semana largos confirmados

Si se oficializa el traslado de octubre, los argentinos tendrán por delante un cronograma con varias oportunidades de descanso en lo que queda de 2025:

Viernes 21 de noviembre : día no laborable con fines turísticos, junto al sábado 22 y domingo 23.

Lunes 24 de noviembre : feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que combinado con el viernes 21 permitirá un fin de semana XXL de cuatro días.

Lunes 8 de diciembre : feriado por la Inmaculada Concepción de María, junto al sábado 6 y domingo 7.

Jueves 25 de diciembre: Navidad, que aunque cae entre semana, muchos podrían aprovechar para extender su descanso al viernes 26.