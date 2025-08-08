Dragones y tulipanes: el pueblo en Argentina ideal para conocer en primavera

En el corazón de la Patagonia argentina, Trevelin se transforma cada primavera en un lienzo de colores con la llegada de la temporada de tulipanes. Con campos multicolores que se extienden hasta donde alcanza la vista, este pequeño pueblo de origen galés se convierte en uno de los destinos turísticos más cautivadores de Argentina.

La temporada de tulipanes en Trevelin es un espectáculo natural que cada año atrae a más visitantes. En redes sociales se habló mucho de este lugar tras la visita de la Chica del Brunch.

Cuándo visitar: las fechas claves para agendar y cómo ir al campo de tulipanes

La temporada de tulipanes en Trevelin tiene lugar entre fines de septiembre y mediados de noviembre, siendo octubre el mes perfecto para disfrutar de todo su esplendor. Por lo que es un buen momento si estás buscando el destino para una escada.

Fines de octubre suele ser el periodo en el que los campos alcanzan su máxima floración, creando un impresionante mosaico de colores que incluye tonos de rojo, amarillo, rosa, morado y blanco. El pico de la temporada varía ligeramente según las condiciones climáticas, pero los visitantes que lleguen por estas fechas podrán disfrutar del espectáculo floral.

El cultivo está ubicado sobre la Ruta 259, son 13 kilómetros desde el centro de Trevelin y forma parte del circuito de la Ruta Galesa. Para conocer más información sobre el precio para la temporada 2025 y horarios hay que fijarse en la cuenta de Instagram oficial @tulipanespatagonia.

Además, para quienes no cuenten con una excursión o auto, es posible llegar a través de un colectivo de la empresa Jacobsen, que ofrece durante este mes un servicio especial para ir al campo tanto desde Esquel como desde Trevelin. Este colectivo tiene 3 viajes y es importante estar atento a los horarios. El valor del viaje es por tramo y puede salir desde Trevelín y desde Esquel).

Un momento especial se vivirá en la fiesta de los Tulipanes que se realiza en la plaza principal Corone Fontana (Trevelin). Ese día hay una lluvia de pétalos, ya que serán lanzados desde una avioneta como cierre de la temporada.

Cuánto cuesta volar en globo o avioneta sobre los campos de tulipanes

En cuanto a los vuelos, esta temporada Trevelin ofrece la opción de volar en globo aerostático o en avioneta sobre el campo de tulipanes. La empresa que realiza estos vuelos es @Patagoniabushpilots. En octubre 2024, los precios eran los siguientes:

Para los vuelos de bautismo en avioneta: 100 dólares por un pasajero, 150 por dos y 200 por tres.

Para el globo (solo es la elevación en el globo, no un vuelo libre): el costo es de 100 dólares por persona con una capacidad máxima de cinco pasajeros.

Más allá de los tulipanes: actividades para hacer en Trevelin

Aunque los tulipanes son la atracción principal de Trevelin en primavera, este destino ofrece muchas otras actividades para complementar tu viaje. A continuación, te recomendamos algunos imperdibles de la región:

Parque Nacional Los Alerces: A solo 40 kilómetros de Trevelin, este parque es una de las joyas naturales de la Patagonia. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofrece paisajes impresionantes, senderos de trekking y lagos cristalinos. El Lago Futalaufquen y el Alerzal Milenario son algunos de los puntos más destacados.

El Parque Nacional Los Alerces fue el último sitio argentino en integrarse a la lista de la Unesco. (123RF)

Historia y cultura galesa: Trevelin es conocido por su herencia galesa, y uno de los mejores lugares para conocerla es el Museo Molino Nant Fach, donde se recrea un antiguo molino harinero de la época de la colonización. También puedes disfrutar de una tradicional tarde de té galés en algunas casas de té locales, donde sirven esponjosos panes y dulces típicos.

El té galés es un ritual que se mantiene en la zona cercana a la cordillera en Chubut.

Ruta del Vino Patagónico: Para los amantes del vino, Trevelin se ha posicionado como un destino emergente de enoturismo en la región. Puedes visitar bodegas locales como Viñas del Nant y Fall, donde se producen vinos de altura que combinan perfectamente con el clima patagónico.

Vinos de Chubut los vinos de Nant y Fall en Trevelin (Javier Ferreyra).

Cascada Nant y Fall: Este encantador salto de agua se encuentra a unos 20 minutos en auto desde el centro de Trevelin. La caminata hacia la cascada es corta y accesible, ideal para quienes buscan una actividad ligera en medio de la naturaleza.

Cascada Nant y Fall:.

Visitar el dragón galés que lanza fuego: se trata de un dragón de 4,5 metros de largo y 3,5 metros de ancho que impone respeto y admiración desde lo más alto del edificio de la secretaría de Turismo lanzando llamaradas de 1,5 metros que se convierten en un espectáculo único para vecinos y visitantes.

El dragón galés es uno de los atractivos que ofrece Trevelin.

Según la oficina de turismo, el dragón realiza su espectacular show cada tarde y noche.