¿Cuántos paros generales hubo en cada gobierno desde 1983?

Desde el regreso de la democracia en 1983, los paros generales se convirtieron en una herramienta recurrente de presión sindical en la Argentina. Un reciente informe del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral contabilizó 44 paros generales hasta 2024, y el convocado para este 10 de abril será el número 45. El dato cobra relevancia al analizar cómo impactaron estos conflictos laborales en cada gestión presidencial y qué gobiernos enfrentaron mayor resistencia social.

Paros generales: ¿quiénes enfrentaron más?

El estudio divide los paros generales entre gobiernos peronistas y no peronistas. En total, los mandatarios no peronistas acumularon 29 paros nacionales, mientras que los peronistas enfrentaron 16. Esto implica un promedio de 2,29 paros por mandato peronista, frente a casi 10 por cada gestión no peronista.

El paro general en Buenos Aires. Así se sintió. (Federico López Claro)

Raúl Alfonsín, primer presidente de la vuelta a la democracia, lidera el ranking con 13 paros generales en su mandato (1983-1989). Le siguen Carlos Menem y Fernando de la Rúa con 8 cada uno. Mauricio Macri sumó 6, y Javier Milei ya acumula 3 paros generales en poco más de un año de gobierno.

El dato que rompe la regla: Alberto Fernández sin paros

Uno de los datos más llamativos del informe es que Alberto Fernández (2019-2023) finalizó su gestión sin enfrentar un solo paro general. Se trata de un caso único desde 1983.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asiste a una conferencia de prensa conjunta en la casa de gobierno en Buenos Aires, Argentina, el 13 de junio de 2023. (Foto AP/Natacha Pisarenko, Archivo)

Cristina Fernández de Kirchner, en su primer mandato, tampoco tuvo paros, pero en su segundo período enfrentó cinco. Néstor Kirchner tuvo uno, mientras que Eduardo Duhalde registró dos durante su breve gestión. Estos números evidencian que el diálogo o la fragmentación sindical pueden ser claves para la gobernabilidad.