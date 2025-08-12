Cuánto dura Licencia de conducir en Argentina, tras los cambios del Gobierno

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada por el Decreto 196/2025 y trae cambios importantes para quienes tramiten o renueven la licencia de conducir en Argentina.

La reforma establece nuevos plazos de vigencia, más controles médicos y un cambio de formato: el carnet digital será ahora el medio principal para acreditar el permiso.

Licencia de conducir en Argentina: los nuevos plazos y requisitos según tu edad.

Cuánto dura ahora la licencia de conducir según la edad

La vigencia del carnet dependerá de la edad del conductor al momento de realizar el trámite:

Menores de 21 años : 5 años de validez (categorías A, B y G).

De 21 a 65 años : 5 años de validez.

De 65 a 70 años : renovación cada 3 años.

Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.

Estos plazos buscan ajustar los controles a cada etapa de la vida, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Nuevo examen psicofísico: obligatorio para todos

Uno de los cambios clave es que todos los conductores, sin importar la edad o categoría, deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica para renovar su licencia.

El estudio podrá realizarse en centros médicos públicos o privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El profesional cargará el resultado en el sistema oficial:

Si es apto , el trámite continuará normalmente.

Si es no apto, el conductor podría perder el derecho a circular.

Con esta reforma, el Gobierno busca unificar criterios de control, prevenir accidentes y facilitar la verificación de licencias con el formato digital como principal acreditación.