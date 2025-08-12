Cuánto dura Licencia de conducir en Argentina, tras los cambios del Gobierno

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue modificada por el Decreto 196/2025 y trae cambios importantes para quienes tramiten o renueven la licencia de conducir en Argentina.
La reforma establece nuevos plazos de vigencia, más controles médicos y un cambio de formato: el carnet digital será ahora el medio principal para acreditar el permiso.
Cuánto dura ahora la licencia de conducir según la edad
La vigencia del carnet dependerá de la edad del conductor al momento de realizar el trámite:
- Menores de 21 años: 5 años de validez (categorías A, B y G).
- De 21 a 65 años: 5 años de validez.
- De 65 a 70 años: renovación cada 3 años.
- Mayores de 70 años: renovación anual, sin excepciones.
Estos plazos buscan ajustar los controles a cada etapa de la vida, con el objetivo de mejorar la seguridad vial.
Nuevo examen psicofísico: obligatorio para todos
Uno de los cambios clave es que todos los conductores, sin importar la edad o categoría, deberán presentar un certificado de aptitud psicofísica para renovar su licencia.
El estudio podrá realizarse en centros médicos públicos o privados habilitados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El profesional cargará el resultado en el sistema oficial:
- Si es apto, el trámite continuará normalmente.
- Si es no apto, el conductor podría perder el derecho a circular.
Con esta reforma, el Gobierno busca unificar criterios de control, prevenir accidentes y facilitar la verificación de licencias con el formato digital como principal acreditación.