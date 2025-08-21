Información General / Diputados

Cuántas horas habría que atrasar el reloj en Argentina con el cambio de huso de horario que proponen

Diputados dio media sanción al cambio de huso horario en Argentina.

21 de agosto de 2025,

Cuántas horas habría que atrasar el reloj en Argentina con el cambio de huso de horario que proponen
Argentina podría modificar su huso horario en 2025: qué significa esto y qué hora sería

El Congreso se prepara para debatir un proyecto que podría modificar la rutina diaria de millones de personas: la nueva Ley de los Husos Horarios.

La iniciativa establece que en determinadas zonas del país será necesario cambiar los relojes, lo que marcaría un cambio en la manera en que se organiza el tiempo en cada región.

Aunque la propuesta aún no está aprobada, ya genera debate entre la población. Muchos se muestran en contra de la medida, argumentando que el cambio de horario altera los hábitos de sueño y las rutinas laborales. Sin embargo, otros consideran que la modificación puede traer beneficios en materia de ahorro energético y mejor aprovechamiento de la luz solar.

Qué pasó a nivel internacional con el cambio de huso horario

La experiencia internacional muestra escenarios diversos. En Estados Unidos el cambio de hora sigue vigente en gran parte de los estados, mientras que en México se eliminó el Horario de Verano en casi todo el territorio, aunque algunas regiones fronterizas quedaron exceptuadas y aún deben ajustar sus relojes.

Cuántas horas habría que cambiar el reloj en Argentina si se aprueba

En Argentina, la discusión recién comienza, pero de aprobarse la ley, varias provincias tendrían que adaptarse a un nuevo esquema horario que impactaría en la vida cotidiana, el transporte y las actividades económicas.

El proyecto se sustenta en que la mayor parte del territorio argentino se encuentra geográficamente en el huso horario UTC-4, por lo que la hora actual de UTC-3 se considera “adelantada” con respecto a la posición real del sol. Este desfasaje es el que se busca corregir, especialmente en los meses de invierno. Por ejemplo:

  • Si la hora actual es 7:00 AM (UTC-3), con el cambio, el reloj marcaría 6:00 AM (UTC-4) en ese mismo instante.

Por qué se quiere cambiar el horario

En la actualidad, todas las provincias de Argentina se rigen por el huso horario UTC-3. Si se aprobara la propuesta de cambio, se tendría que atrasar el reloj para aprovechar mejor la luz solar en invierno (pasando a UTC-4).

El cambio propuesto por el legislador Julio Cobos, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, plantea una alternancia estacional:

  • Horario de invierno (UTC-4): Se mantendría de abril a septiembre. En este período, los relojes se atrasarían una hora para alinear la hora oficial con la ubicación geográfica de la mayor parte del país, lo que permitiría un mejor aprovechamiento de la luz solar por la mañana, lo que se traduce en un ahorro de energía eléctrica al reducir la necesidad de iluminación artificial durante las primeras horas del día. Además, la propuesta busca mejorar la salud de la población, ya que el horario de ingreso a las escuelas y trabajos coincidiría más con el ritmo circadiano.
  • Horario de verano (UTC-3): Volvería a regir de septiembre a abril, adelantando una hora los relojes para aprovechar las horas de luz solar por la tarde.

