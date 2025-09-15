Cuándo cae el Día de la Madre 2025 en Argentina.

En Argentina, el Día de la Madre 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre. Como cada año, esta fecha especial se conmemora el tercer domingo de octubre, una tradición que distingue a nuestro país de la mayoría de las naciones que festejan en mayo.
¿Por qué en octubre?
La elección de octubre para el Día de la Madre tiene raíces religiosas. Originalmente, la Iglesia Católica lo vinculó con la festividad de la Maternidad de la Virgen María, que se celebraba el 11 de octubre. Con el tiempo, para facilitar los encuentros familiares, se trasladó al tercer domingo de ese mes, y desde entonces se mantiene como una costumbre nacional.
Ideas para celebrar el Día de la Madre 2025
El Día de la Madre es una oportunidad ideal para reunir a la familia, preparar un almuerzo especial o agasajar a mamá con un regalo significativo. Algunas opciones populares incluyen:
- Desayunos sorpresa o meriendas personalizadas.
- Regalos de moda, perfumes o tecnología.
- Experiencias compartidas, como un spa, una escapada de fin de semana o una cena en su restaurante favorito.