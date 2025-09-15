Cuándo cae el Día de la Madre 2025 en Argentina.

En Argentina, el Día de la Madre 2025 se celebrará el domingo 19 de octubre. Como cada año, esta fecha especial se conmemora el tercer domingo de octubre, una tradición que distingue a nuestro país de la mayoría de las naciones que festejan en mayo.

Argentina es de los pocos países en Latinoamérica que celebra el Día de la Madre en una fecha diferente al mes de mayo.

¿Por qué en octubre?

La elección de octubre para el Día de la Madre tiene raíces religiosas. Originalmente, la Iglesia Católica lo vinculó con la festividad de la Maternidad de la Virgen María, que se celebraba el 11 de octubre. Con el tiempo, para facilitar los encuentros familiares, se trasladó al tercer domingo de ese mes, y desde entonces se mantiene como una costumbre nacional.

Más allá del regalo, lo más importante en esta fecha es reconocer a las personas que siempre están ahí.

Ideas para celebrar el Día de la Madre 2025

El Día de la Madre es una oportunidad ideal para reunir a la familia, preparar un almuerzo especial o agasajar a mamá con un regalo significativo. Algunas opciones populares incluyen: