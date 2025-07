Cómo es el viaje por Italia que ofrece Claudia Villafañe: cuesta más de 6 mil dólares y dura 9 días

Claudia Villafañe está organizando un viaje por Roma, Milán y Napoli para “seguir los pasos” de Diego Maradona en Italia, según publicó en su reciente publicación de Instagram.

“Del 13 al 22 de septiembre vamos a estar recorriendo Roma, Milán y Napoli. Este viaje no es un viaje más, es una experiencia llena de emociones, por eso queremos que seas parte”, explica el posteo.

Sin embargo, la exesposa de Diego no lo está haciendo sola. Lo hace en compañía de la China Sanjuan y de la empresa de viajes de la influencer Stephanie Demner.

Qué se sabe sobre el viaje de Claudia Villafañe a Italia

Al ingresar a la empresa de viajes se puede encontrar un pdf que explica a detalle algunos pormenores del viaje a Italia:

“Este no es un viaje cualquiera. Nos vamos a Italia. Pero no de paseo. Nos vamos a seguir los pasos del Diego. A cantar, a reirnos, a llorar. A mirar para arriba en una iglesia y pensar que quizás ahí también está él. La Claudia es la que nos lleva. La que vivió al lado del Diego cuando todavía era ese pibe de Villa Fiorito. La que sabe cosas que nadie más sabe. Y que decidió venir a compartirlas. No como una estrella, sino como alguien que también extraña. Está para meterte adentro de la historia. De la suya, de la tuya, de la nuestra. Y lo hace con la camiseta puesta”, se puede leer.

Cómo es el viaje por Italia que ofrece Claudia Villafañe

Luego agrega: “Y con ella, la China. Con su forma de contar, de sentir, de hacerte temblar de risa o de emoción en una misma oración. Ella no está para mostrarte monumentos, está para hacer de este viaje algo inolvidable. Con su cámara, capturando momentos de una manera única: transformándolos en recuerdos que hablan, que laten, que se quedan”.

Cuánto cuesta y que incluye el precio

El precio de todo el paquete de viaje que incluye las 3 ciudades italianas (Roma, Milán y Napoli) es de 6390 USD en acomodación doble.

El viaje en total son 9 noches (Del 13 al 22 de Septiembre), de las cuales son:

4 noches en Roma

2 noches en Milán

3 noches en Napoli

No incluye aéreos, ni traslados desde y hacia el aeropuerto. La documentación requerida es el pasaporte.

