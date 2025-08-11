Carlos Paz: 30 años de la Fiesta de la Primavera más importante del país

Con la presencia del intendente Esteban Avilés, el secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y representantes del sector turístico privado, se llevó a cabo la presentación oficial de la Fiesta de la Primavera 2025 de Villa Carlos Paz.

Este año, la fiesta celebrará sus 30 años de historia como uno de los eventos más convocantes del país.

En este marco, se anunció que la programación incluirá un fin de semana completo de actividades, con gran protagonismo de las discotecas de Carlos Paz, como Molino Rojo, Keops, Zebra y Khalama organizadas de manera conjunta entre el municipio y el sector privado, con propuestas pensadas para jóvenes y familias de todo el país.

Durante la conferencia se anunció la presencia de Desakta2 y Ecko, confirmando los primeros artistas de una grilla amplia que se irá dando a conocer a lo largo del próximo mes.

Cuarteto a puro ritmo

Con un estilo joven y una propuesta que combina frescura y tradición, DesaKTa2 se ha convertido en una de las agrupaciones más populares del cuarteto actual. La banda está liderada por Fernando “Fer” Olmedo y Joaquín “Joaco” Martín, dos cantantes que dieron sus primeros pasos junto a músicos provenientes del grupo de Ulises Bueno.

Ecko, el freestyler que conquistó la música urbana internacional

Ignacio Matías Spallatti, conocido artísticamente como Ecko, nació el 7 de junio de 1999 en Villa Luzuriaga, partido de La Matanza, y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la escena urbana argentina.

Su historia comenzó lejos de los escenarios: en sus primeros años, fue futbolista en divisiones juveniles de clubes como Boca Juniors y la filial del Barcelona. Sin embargo, decidió dejar el deporte para dedicarse de lleno al rap. Sus primeras rimas resonaron en plazas y hasta en vagones de tren, donde improvisaba para el público.

Ecko alcanzó notoriedad en competencias como El Quinto Escalón y Red Bull Batalla de los Gallos, donde en 2017 llegó a semifinales. Su estilo y habilidad para el freestyle lo posicionaron rápidamente como referente de la nueva generación de artistas urbanos.

Con el tiempo, dio el salto a la música profesional y presentó temas como Disputa, Dealer de Skilles, Legend, Cash y el éxito Dorado, que le permitió realizar presentaciones en el Gran Rex y en ciudades como Barcelona y Madrid. En 2020 lanzó el EP Young Golden, con colaboraciones junto a Bizarrap, Cazzu y Eladio Carrión.

Su talento también llegó a la actuación: entre 2021 y 2023 protagonizó la serie Días de gallos en HBO Max, interpretando a León Quinteros. Por su trabajo musical en la ficción fue nominado a los Premios Cóndor de Plata.

Ecko ha colaborado con artistas internacionales como FMK, Bhavi, Mariah Angeliq y Eladio Carrión, y en 2022 fue elegido por Billboard como Artist To Watch. Ese mismo año alcanzó gran repercusión en TikTok con el remix de Loquita. En 2025 realizó una gira por España, consolidando su proyección internacional.