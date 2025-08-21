Caminata a Luján 2025: cuándo será, dónde comienza y qué se sabe hasta ahora

La tradicional Caminata Juvenil a Luján 2025 ya tiene fecha confirmada: se realizará el sábado 4 de octubre, con salida desde el Santuario de San Cayetano en Liniers (Cuzco 150, Ciudad de Buenos Aires) a partir de las 10 de la mañana.

Como cada año, miles de fieles caminarán los 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, en una de las manifestaciones de fe más grandes de la Argentina. La llegada está prevista para la madrugada del domingo 5 de octubre, cuando se celebrará la Misa central a las 7:00 en la Plaza Belgrano, presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

PEREGRINACIÓN. A la Virgen de Luján (DyN).

La peregrinación es libre y gratuita, no requiere inscripción previa y cada participante puede sumarse en cualquier punto del recorrido. Durante la caminata habrá puestos de asistencia con hidratación, alimentos ligeros, atención médica, baños químicos y acompañamiento espiritual.

Caminata a Luján 2025: recomendaciones para los peregrinos

Los organizadores difundieron una serie de consejos para que la experiencia sea segura y llevadera:

Preparación previa : caminar algunos días antes para entrenar el cuerpo. Se recomienda ir en grupo (familia, amigos o parroquia).

Mochila liviana : llevar agua, frutas, galletitas, sándwiches, protector solar, gorro, abrigo, papel higiénico y una prenda impermeable.

Ropa adecuada : prendas cómodas de algodón y zapatillas usadas, con medias de repuesto. Evitar sandalias y medias de nylon.

Descanso y alimentación : dormir bien la noche anterior, desayunar liviano y evitar comidas pesadas.

Hidratación constante : tomar agua durante todo el trayecto y no consumir alcohol.

Seguridad : seguir la ruta oficial, no caminar por las vías del tren y usar los baños dispuestos en lugares seguros.

Espiritualidad y comunicación: aprovechar para rezar y llevar el celular con cargador para organizar el regreso.

La Imagen Peregrina de la Virgen de Luján acompañará a los fieles durante toda la jornada hasta llegar a la Basílica, en un clima de unión, tradición y fe.

Cómo seguir la Caminata a Luján 2025 en vivo

Quienes no puedan asistir de manera presencial tendrán la posibilidad de seguir el evento online. El Santuario de Luján transmitirá en vivo la peregrinación y la misa central a través de su canal oficial de YouTube, permitiendo que los fieles participen desde cualquier lugar del país.