A qué hora empieza a llover mañana martes 19 de agosto en Buenos Aires

Buenos Aires y muchas partes del país se preparan para un día marcado por la presencia de lluvias, según el último pronóstico meteorológico. Con el cielo parcialmente nublado desde temprano, los porteños deberán estar atentos a cambios en las condiciones climáticas a lo largo de la jornada. Este escenario anticipa que se intensifiquen las precipitaciones, por lo que es recomendable estar informado y tomar precauciones antes de salir de casa.

¿Cuándo comienza la lluvia?

Según el pronóstico, las lluvias en Buenos Aires comenzarán alrededor de las 5:00 AM y se extenderán hasta la tarde. Se espera que la intensidad de la lluvia aumente a medida que avance el día.

Lluvia y tormenta en la ciudad de Buenos Aires , Argentina Gente con paraguas Zona de Palermo Foto Federico Lopez Claro

Alertas meteorológicas para este martes 19 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia amarilla por tormentas que comenzará a las 6:00 AM y finalizará a las 11:59 AM. Durante este período, se prevé la posibilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se estima una precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Además, se ha emitido una advertencia amarilla por lluvias desde las 12:00 PM hasta las 5:59 PM, con lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Temperaturas y condiciones