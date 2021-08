Una vecina del barrio Primavera de la ciudad de Puerto Iguazú ha denunciado en varias oportunidades a sus vecinos, por atropello a la propiedad y agresiones físicas. A pesar de esto, la Justicia no actúa y ella teme por su vida.

La víctima, una mujer de 43 años, fue agredida por última vez la semana pasada, donde según una vecina de la mujer asegura que aquella fue golpeada tras solicitar a un empleado del IMAS que le distribuyera de agua.

“Tengo problemas con el vecino desde el 2015, en ese momento ellos se apropiaron de una porción de mi terreno. Después volvimos a tener problemas por la construcción del muro. Debí recurrir a la Justicia en varias oportunidades. Incluso desde el Juzgado de Paz han fallado a mi favor, sin embargo los conflictos siguen”, manifestó la víctima a Actualizate Iguazú.

“Nosotros levantamos una nueva hilada de ladrillos y al rato la hija del vecino tiro abajo el muro. Es una locura, yo llamo a la policía y no viene. Esto es porque el señor fue presidente del barrio y la policía no hace nada. Se queda con lo que dice él”, recalcó.

Una mujer denuncia violencia física por parte de sus vecinos en Puerto Iguazú. Actualizate Iguazú

Consternada, mencionó que “No sé qué más hacer, no se puede vivir así y tampoco voy a dejar mi casa que tanto me costó por unas personas que no saben convivir con el resto”, remató. Además, la mujer denunció que el vecino, cuando ejercía su rol de presidente barrial, impidió que la mujer pueda acceder a las conexiones de agua para que la misma dejara el terreno y se mudara.