La alarmante predicción de Mhoni Vidente sobre la próxima pandemia y su país de origen que preocupó a todos

La famosa astróloga cubana Mhoni Vidente volvió a causar preocupación entre sus seguidores tras compartir una predicción que encendió todas las alarmas.

Los avances en inteligencia artificial podrían ayudar a preparar al mundo para la próxima pandemia. (Europa Press)

Según la vidente, para finales de 2025 se espera una nueva pandemia que, aunque tendrá ciertos parecidos con el Covid-19, afectará principalmente al sistema digestivo.

Esto fue lo que predijo Mhoni Vidente sobre la nueva pandemia

En un video compartido en sus redes sociales, Mhoni Vidente explicó que este nuevo virus tendría relación con la gripe, pero con una particularidad: afectaría sobre todo el estómago, provocando diarreas intensas, de manera similar a un rotavirus.

La astróloga también aclaró que, a diferencia del Covid-19, no se tratará del Metapneumovirus, sino de una cepa completamente diferente que se propagará rápidamente y generará estragos en varios países.

Mhoni Vidente y su nueva predicción. (IA / Grok)

Según Mhoni Vidente, el virus se propagará por todo el mundo con la misma rapidez que el Covid-19, llegando a convertirse en una pandemia que afectará a diez o más naciones.

Aunque algunos especialistas consideran estas declaraciones alarmistas, la vidente insistió en que el brote tendría su origen en laboratorios de China y Rusia, como parte de un supuesto plan para controlar a la población global y generar un clima de pánico.

ARCHIVO - Un trabajador de una funeraria desinfecta un ataúd con el cuerpo de una persona que falleció a causa del COVID-19 antes de un funeral en el tanatorio Memora, en Girona, España, el 4 de febrero de 2021. (AP Foto/Emilio Morenatti, archivo)

De acuerdo con su predicción, los países más afectados serían México y Estados Unidos, por su cercanía geográfica y su peso económico y político. Mhoni también sugirió que China podría estar detrás de la diseminación del virus, utilizando tecnología avanzada, como drones, para propagarlo y así ejercer un control sobre la población mundial.

La pitonisa cubana también expresó su preocupación por los posibles efectos que este nuevo virus podría tener sobre la salud mental de la población, advirtiendo que podría aumentar los niveles de ansiedad y miedo a nivel mundial. Según Mhoni Vidente, este impacto psicológico se perfila como una de las consecuencias más importantes de la pandemia, además de los problemas físicos asociados a la enfermedad.

Aunque muchos recibieron sus afirmaciones con escepticismo, no cabe duda de que la predicción ha generado alerta entre miles de personas que siguen sus consejos y advertencias a través de sus redes sociales. Con el año 2025 a la vuelta de la esquina, algunos empiezan a preguntarse si realmente se avecina un nuevo brote viral.