Micaela Vega tiene 23 años y actualmente reside en Guaymallén. Es estudiante de la Licenciatura en Arte Dramático de la UNCuyo y está a pocas materias de recibirse, su proyecto final de tesis tiene que ver con las artes dramáticas y las acrobacias.

“Empecé a hacer teatro antes que lyra, empecé teatro en el 2017 como carrera, pero comencé a hacer teatro a los 16 años cuando iba a la Iglesia y a la escuela secundaria. Decidí dedicarme a hacer teatro porque la mamá de un amigo una vez me vio actuar y me dijo ‘esta chica se tiene que dedicar a hacer teatro’ y ahí me di cuenta que sí, que era lo que me gustaba”, explica a Vía Mendoza.

Actuación y personificación de Micaela Vega. Foto: Gentileza

La acrobacia en lyra forma parte de su vida desde el segundo año de la facultad, a mitad de 2018, cuando una amiga la invito a que hicieran esa actividad en la facultad. Como no le gustó mucho el ambiente, decidió irse y aprender sola, como autodidacta. Se compró un aro, una tela y aprendió con videos de Youtube e Instagram, practicó sola y hoy lleva 5 años haciendo lyra.

Acrobacia aérea en lyra. Foto: Gentileza

El arte en contra de las adversidades

La artista afirma: “Siempre he sido una persona súper expresiva y extrovertida”. Desde chica memorizaba los diálogos de las películas y los repetía. Cuando llegó al secundario tuvo que elegir y escogió su sueño que es el teatro y entrenar.

“Dentro de mi familia nadie es artista, sí tengo primos que son músicos”, cuenta y admite que le costó la aceptación en su elección en parte de su familia. Mica destaca que las que siempre la han apoyado son su mamá y su hermana, a diferencia del resto de su familia que en estos 6 años de actuación no la han ido a ver en sus presentaciones.

La actriz en el corto "Entre Salvajes". Foto: Gentileza

También su vida ha sido muy nómade por los departamentos de Mendoza y no podía hacer varios talleres o cosas por un tema de lejanías y horarios. Pero al día de hoy apoya su profesión, sigue luchando por cumplir sus sueños y apuesta a seguir mejorando como artista.

Cuando Mica les dijo a sus padres que quería dedicarse al arte le preguntaron si con eso iba poder ganar dinero, y ella respondió que si se hace lo que a uno lo hace feliz la plata se consigue. En la actualidad, da clases, gana su propio dinero y dice que es feliz haciendo eso.

Su sueño hecho realidad

Actualmente la invitaron a participar de “Sinestesia”, una obra donde hay acrobacias, actuación y danza dirigida por Magali Imparato. “No he hecho todavía una obra con ambas cosas, pero sí mi tesis es sobre usar las acrobacias como algo enriquecedor de la puesta teatral. Es uno de mis proyectos a futuro dirigirlo o ser parte de un proyecto así”, señala.

Mica coincide que tanto el teatro como la lyra usan el cuerpo como instrumento. “En el teatro tu cuerpo es tu instrumento, tenés que cuidarlo y entrenarlo, tanto en lo escénico como en las acrobacias para que esté predispuesto, que pueda hacer lo que quieres que haga”, explica.

Acróbata aérea en lyra. Foto: Gentileza

El trabajo es externo e interno por el entrenamiento, el disfrute y pensamientos, que se va teniendo a la hora de estar frente al público, para que ellos también lo disfruten.

La artista sabe que hacer arte es difícil en Mendoza, pero considera que, si uno trabaja por lo que quiere, aumenta la difusión de los proyectos artísticos y gestiona con varias personas se puede llegar a ese público que a veces solo consume lo comercial.

Micaela se refiere al público que no consume lo local: “Deben darse cuenta que acá hay cosas re lindas, que hay artistas increíbles, producciones que son un lujo de ver y son mejores que lo comercial. Así no sea en un gran teatro apoyen los proyectos locales porque hay miles y son geniales”.

