Sello Austral: el wine bar porteño donde se combina el buen vino con la gastronomía y el arte

Victoria Acosta es sommelier, periodista y próximamente chef. Con tan solo treinta años, es la propietaria de Sello Austral, un espacio ubicado en el corazón del centro porteño en el que se combinó el arte, la amistad y el encuentro con la buena gastronomía y el vino.

Apenas llegamos al local, ubicado en el barrio de Retiro, encontramos una cava llena de vinos “raros”, de esos que no se encuentran normalmente en los supermercados. Hay tintos jóvenes con etiquetas coloridas, hay rosados y también blancos. Una oferta para todos los gustos, que permite hacer pick-up y llevarlo para consumir en casa o con amigos.

Sello Austral: donde se encuentran el arte y el vino Foto: Sello Austral

Qué hacer en CABA: los wine bar son una excelente opción

Si nos adentramos en el restaurante, empezamos a encontrar la esencia de Sello Austral. La cocina está abierta y se puede ver todo lo que pasa allí. La combinación de ingredientes, su cocción y los chefs. En un ambiente muy cálido, los comensales pueden elegir desde la carta los vinos y platos. Es recomendado para ir en pareja o con amigos.

Bajando las escaleras, funciona un programa de stream por la tarde, y luego, a la noche, se organizan catas de vino a ciegas, tarot, producción de cerámica o armado de joyas en el momento, cursos de cocina donde aprendés a hacer pasta casera y luego, degustas el plato que vos mismo preparaste, acompañado siempre de un buen vino.

Cómo se creó Sello Austral, uno de los nuevos wine bar de CABA

Entre copas, botellas y velas, Victoria Acosta nos abrió las puertas de Sello Austral y habló de su emprendimiento con Vía País.

- Contanos un poco cómo surgió este proyecto

Uf, bueno, el proyecto tiene una historia un poco compleja. Empezó en pandemia, yo me quedé sin trabajo y no tenía muchas alternativas. Así que empecé a vender vinos online y eso fue escalando. Pasé de venderle a mis conocidos, a mis amigos, a hacer un e-commerce. Ahorré durante un par de meses y puse un primer local, que es el local anterior, que estaba en Recoleta, Juncal y Quintana. Y hoy nos vamos a Reconquista y Marcelo T. Alvear en un local gigante, cinco veces más grande que el anterior, en donde no solo vendemos vinos, sino que tenemos experiencias relacionadas al arte y al vino. Abrimos también nuestro restaurante con experiencias gastronómicas.

- ¿Cómo llega el vino a tu vida?

La verdad que fue como medio de casualidad. Yo nunca me imaginé estar teniendo este espacio. Siempre me dediqué a la gastronomía y me encantó esto de hostear y hacer eventos. Pero yo siempre quise ser cocinera, pero me daba miedo. ¿Viste cuando te da miedo algo? Y decís como… No sé si es para mí, qué van a decir y qué sé yo. Y dije, bueno, la única forma que yo tenía de entrar en la gastronomía sin cocinar efectivamente, era a través del vino.

- ¿Cuál es la uva que más venden acá?

Bueno, nosotros en Cerro Austral trabajamos con pequeños y medianos productores y cosas raras, pero la uva que es más importante a nivel país es el Malbec, es el 80% de la plantación vitivinifera en Argentina

- ¿Y si tuvieses que recomendar un plato para acompañar con un Malbec?

Bueno, acá tenemos una experiencia de pasos, donde elegimos tres Malbecs distintos. Un rosado de Malbec, que se hace un vino rosado a partir de una uva tinta. Lo vamos a acompañar con el primer plato, que son unas mollejas con una reducción de Malbec. Seguimos con un Malbec que de repente que tiene un poquito más de cuerpo, podemos pensar en acompañarlo con alguna carne, que no tiene que ser como muy grasosa, y después si pensamos en un Malbec que ya tiene un poquito más de estructura, que tiene algún paso por madera, podemos pensar en algún postre más chocolatoso. La idea del matrimonio para mí es que las dos cosas sean iguales de importantes, que se unan y se resalten, que sea exponencial.