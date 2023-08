Qué es el SIBO y quiénes son las famosas que lo padecen

Cada vez es más común escuchar el nombre de la condición de Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado (SIBO) debido a que varias famosas lo padecen y se animaron a contar cómo le diagnosticaron, cómo se tratan y la forma en la que afecta en su forma de vida.

Según informa La Sociedad Americana de Gastroenterología, desde fines de la década de 1990 comenzó a haber un resurgimiento en las investigaciones relacionadas a las enfermedades y padecimientos intestinales.

Las siglas SIBO hacen referencia a un síndrome clínico de síntomas gastrointestinales causados por la presencia de numerosas bacterias dentro del intestino delgado. En general, hay pocas bacterias en el intestino delgado y muchas en el intestino grueso. Pero en ocasiones, se produce un sobre desarrollo o crecimiento de bacterias y eso es lo que produce los fenómenos fermentativos. Los síntomas más comunes son: gases, distención abdominal, dolor, malestar general, pesadez después de comer.

Lo que ocurre es que los alimentos que ingerimos son consumidos por las bacterias por lo que lleva a una fermentación en el intestino delgado.

Quienes son las famosas que padecen este trastorno digestivo

Hace unas semanas, Araceli González contó en su perfil de Instagram cómo se enteró que padecía SIBO: “Me sentía muy mal de la panza. Me hice un estudio que dura 3 horas y descubrieron que tengo esta famosa bacteria, bicho, en los intestinos que se llama SIBO”.

Araceli González rememoró su look más sofisticado y sensual de 2014 Foto: Instagram

Y agregó: “Acabo de venir de la dietética de comprar todo, vieron que como sin gluten, lactosa, nada porque me hace muy mal y a veces algún cumpleaños un poquito de azúcar... No puedo consumir azúcar, ni un poquito, nada de lactosa, nada de gaseosas, nada de gluten, nada de verdura de hoja. Un montón de cosas más... Tengo que hacer esta dieta un mes junto con los antibióticos que me dieron y unas ampollas para beber a la mañana”.

Lola Latorre protagonizará "Amor Propio" Foto: Instagram/Lolitalatorre

Por su parte, Lola Latorre también recurrió a sus historias de Instagram para contar el estudio que se hizo “Te dan para hacerse un buche como su estuvieses en el dentista. Una vez que hacés eso empezás a soplar por tres horas en un tubo que tiene una maquinita. Entrás y a la media hora tenés que volver a soplar. Así por tres horas con esos intervalos”.

Al hablar de por qué se sometió a ese estudio, expresó: “Me lo hice porque no la estoy pasando bien, todo lo que como me cae mal y este examen detecta el sobrecrecimiento bacteriano”. A lo que confirmó que el diagnostico fue positivo.

Cinthia Fernández Foto: web

Otra de las famosas es Cinthia Fernández, quien contó a sus seguidores sus sospechas y preocupación por la hinchazón abdominal que tenía frecuentemente.

Ante esta situación tomó la decisión de ir a un médico para que le realice estudios y así revelar que problema digestivo podía tener. En un principio pensaron que era celiaquía, pero finalmente le diagnosticaron SIBO.