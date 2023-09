Pasa seguido: un día está fresco y llovizna y al otro sale el sol y uno transpira apenas sale a la calle. Sin embargo, no todas las personas reaccionan igual ante los cambios drásticos de temperatura.

Los efectos de los fenómenos meteorológicos nos recuerdan que formamos parte de la naturaleza y que nuestra salud depende en buena medida de que sepamos adaptamos a los cambios en nuestro entorno. Un cardiólogo explica a qué se debe esto y qué se puede hacer para evitar enfermarse.

Cambios de temperatura y olas de calor Foto: Gregorio Borgia

Por qué algunas personas no toleran bien los cambios de clima

Andreas Hofschneider, cardiólogo, explica que en las zonas de montaña, la presión atmosférica y la humedad pueden oscilar mucho, mientras que en la costa el clima puede cambiar rápidamente. Esto se hace notar en el cuerpo de muchas personas, que suelen sentirse más cansadas que de costumbre, tienen alteraciones en el sueño y no se sienten bien. A veces pueden aparecer problemas circulatorios y dolores de cabeza.

Por qué algunas personas son más sensibles a estos cambios y qué pasa a nivel celular son preguntas que la ciencia no ha podido aún responder definitivamente.

Una posible explicación es que, si hacía mucho frío y de repente hace calor, los vasos sanguíneos se ensanchan y baja la presión. Quien no está bien entrenado puede percibir en ese caso alteraciones en la circulación.

A quién afecta especialmente el clima

El especialista detalla que las personas más afectadas suelen ser los mayores. También las personas con migraña o dolores de cabeza tensionales reaccionan de forma especialmente sensible a los cambios de clima.

Por otra parte, en el caso de las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide, un cambio de clima puede desencadenar una recaída.

Lo importante, agrega Hofschneider, es beber suficiente líquido. Además, como cardiólogo recomienda moverse y hacer deporte todo el año, ya que esto fortalece el sistema inmune. También sirve hacer baños de pies alternando agua fría y caliente.

Esto ya ayuda mucho. Aunque no significa que el cuerpo luego no reaccione más a los cambios de temperatura. Tan fácil no es la cosa, lamentablemente.