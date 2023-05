Furor por la cerámica: cuáles son sus beneficios terapéuticos y por qué deberías empezar clases.

La decoración con cerámica ha ganado cierta popularidad recientemente, con una gran cantidad de talleres ofreciendo esta técnica milenaria. Desde jarrones hasta platos pintados a mano, trabajar con arcilla se ha convertido en una nueva forma de meditación que ayuda a reducir el estrés y ayuda al bienestar mental.

Este tipo de actividades creativas no solo nos permiten explorar nuestra creatividad, sino que al mismo tiempo nos permite liberar tensiones y poner la mente a trabajar en algo positivo. Gracias a ello trabajamos la tolerancia a la frustración, la paciencia, el respeto y el cuidado del entorno.

El proceso de una creación de cerámica Foto: web

¿Qué se hace en un taller de cerámica y por qué puede ayudar a la salud mental?

El objetivo de esta práctica es permitir a los participantes identificar intereses, descubrir nuevas habilidades, disfrutar sin preocupaciones, mejorar su bienestar social, anímico y mental. Además, les brinda la oportunidad de proponer ideas en grupo, debatir y llegar a acuerdos de manera sana.

“Compaginamos terapias convencionales con otra forma de tratar, más humana, más cercana y más inclusiva. Darles a los pacientes la posibilidad de acceder a este tipo de sesiones supone un valor diferencial en sus respectivos tratamientos, agilizando, amenizando y acelerando sus procesos de recuperación”, explicó Nuria Lázaro, enfermera especialista en Salud Mental.

En el mundo ya se usa la cerámica como terapia

Un caso a nivel internacional que refleja el uso terapéutico de la cerámica se vivió en febrero de este año, en el Hospital Universitario de Torrejón, España, donde en colaboración con el ayuntamiento del municipio, se organizó un taller de cerámica en la Casa de la Cultura para sus pacientes de Hospital de Día de Salud Mental.

Sobre esta decisión, Elena García, terapeuta ocupacional del Hospital Universitario de Torrejón explicó a diarios españoles que: “Estas actividades facilitan las dinámicas grupales. Al interactuar en un entorno más normalizado surgen nuevos temas y nuevas dificultades que se abordan en el resto de espacios terapéuticos”.

Participantes de los talleres de cerámica organizados por Hospital Universitario de Torrejón Foto: web

En Argentina aumentó el interés por los cursos de cerámica

La cerámica llegó para quedarse después de la pandemia, una época donde al buscar actividades para realizar en casa y en muchos casos manuales, las personas se encontraban con este tipo de elaboración en videos en diferentes plataformas. Desde entonces, el furor por la cerámica siguió en aumento.

Ante este fenómeno, el equipo de Vía País se comunicó con Lorena Samper, profesora y creadora del taller de cerámica “Terra Mia”, ubicado en la localidad de Ituzaingó, para conocer más detalles de cómo se vive esta práctica.

Samper inició sus estudios en el Instituto Condorhuasi de Palermo con su profesora “Chiqui”, pero su interés por la cerámica se remonta a su infancia, cuando intento restaurar la casa de barro de un hornero, desde entonces ha querido impulsar a que más personas prueben este mundo.

“Una vecina amiga que veía las cosas que hacía me dijo: ‘Lore porque no te pones a enseñar sobre esto?’, primero empecé en mi casa y luego lo pase al local de ahora”, explicó la especialista sobre cómo fue el proceso para comenzar a dar clases. “A la gente le interesaba aprender y yo encantada me puse a enseñar, viste que todos somos muy felices así, descargan, es una terapia esto”, agregó la profesora.

Lorena Samper señaló que la mayoría de las personas que empiezan a tomar clases lo primero que quieren hacer son objetos utilitarios: tazas, ensaladeras, budinera, ya que son piezas que se usan diariamente y cuando otros las ven, eso les genera una sensación de orgullo y satisfacción.

“Lo más difícil de hacer con cerámica es lo que a uno menos le gusta”, afirmó la profesora. Según ella, no todos los alumnos comparten las mismas dificultades, puesto que la cerámica es una práctica personal en la que se trata de explorar como fluye la mente de cada uno a la hora de crear.

Algunas piezas de las alumnas de "Terra Mia Cerámica" Foto: instagram

“La cerámica es todo un proceso”, explicó Lorena. Ella destaca que la cerámica es una práctica que requiere mucha paciencia, donde aprendes a calmar la ansiedad y respetar los tiempos, y a su vez puede ser frustrante cuando una pieza se rompe y se debe empezar de cero: “Es como caerte y levantarte devuelta” agregó. Como nos cuenta la profesora, la cerámica no es solo una actividad creativa, sino también te enseña a implementar esas mismas lecciones a la vida cotidiana. Todas estas piezas se pueden encontrar en la cuenta de Instagram del taller @Terramiaceramica

¿Qué opinan las redes de la cerámica como práctica terapéutica?

Este pasatiempo comenzó reaparecer en las redes sociales, tales como Twitter, donde los usuarios expresan sus sentimientos al respecto y no dejan dudas sobre que la práctica es totalmente terapéutica y relajante. Un espacio para olvidar las otras cuestiones de la vida y utilizar la mente para originar.

Lo que comentan los usuarios sobre la práctica con la cerámica Foto: twitter

Lo que comentan los usuarios sobre la práctica con la cerámica Foto: twitter