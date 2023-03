Cada signo tiene su carta del tarot: cuál es la tuya y qué significa.

Virgo: La Papisa / El Carro. La Papisa se relaciona con los conocimientos superiores, la energía de la madre y la pureza. A pesar de estar enclaustrada en la materia, pertenece al mundo espiritual. Esta cuestión es algo que a los virginianos, un elemento de tierra, le cuesta mucho asimilar. El hecho de estar encerrada habla de soledad y aislamiento, aunque, aun así, siempre existe el deseo de recibir amor y pasión. Para el virginiano, es común adentrarse en sus ideales y quedarse con posturas fijas. No obstante, una parte de él necesita soltarse y eso es algo que toda persona de Virgo necesita trabajar. Dejar a un lado el control y dejarse fluir, sabiendo que tienen los conocimientos necesarios para hacerlo. También está vinculado con la energía del Carro. Esta carta se corresponde con el número VII. Simboliza el movimiento, la dirección y, por ende, el saber a dónde ir.

Libra: La Justicia. No es casualidad que Libra esté vinculado con la carta de la Justicia, ya que el signo busca el balance y la armonía. Enseña que la perfección no existe y que este concepto no tiene por qué estar ligado a una situación balanceada. Tanto la humanidad como la naturaleza experimentan procesos y cambios constantes que indican que la perfección es imposible e inexistente. Esto es algo que también puede aplicar al signo Virgo, que tiene problemas para asumir esto. También comunica el concepto de exigencia. Los nativos de este signo suelen ser considerados autoexigentes, ya que son personas muy particulares, con mucha presencia y si tienen alguien a su lado (sea el tipo de relación que sea) esperan que este esté “a su altura”.