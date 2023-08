Tras la muerte de Mariano Caprarola se conoció una conmovedora frase: “hubo consecuencias”

Luego de que el mundo del espectáculo y de la moda fueran enfrentados a la terrible noticia del fallecimiento de Mariano Caprarola, distintos elementos de la historia de una de las estrellas de La Jaula de la Moda se fueron dando a conocer y, sin dudas, conmocionan no sólo a los televidentes sino a su entorno más íntimo.

Caprarola falleció este jueves por la tarde a los 49 años tras sufrir una descompensación durante una internación por un tratamiento de salud. Cuatro días antes había sido su última aparición en “La Jaula de la Moda”, programa televisivo conducido por Horacio Cabak.

Mariano Caprarola sobre la denuncia de mala praxis

Había sido uno de los pacientes del cirujano Aníbal Lotocki, tal como lo había contado en más de una oportunidad y lo recordó su amiga la periodista Sandra Borghi en “Poco Correctos”, después de que Estefanía Berardi confirmara la noticia.

A fines de enero, en diálogo con el ciclo Mitre Live, el periodista Juan Etchegoyen le preguntó sobre “una denuncia que tuvo mucha repercusión...”.

“Tuve una mala praxis por parte de un médico al que le hice juicio y que ni nombro”, relató Caprarola entonces. “Es de público conocimiento que ha castigado muchas vidas, como la de Silvina Luna. La nombro porque ella lo ha hecho público. Ella está siempre con un reloj a punto de la explosión por una sustancia que le colocó este médico en su cuerpo”, lamentó.

“Tuve la suerte de que la gente del Sanatorio Otamenti con el gran médico Sergio Rossaroli pudieran agarrar una equivocación a tiempo... pero hubo consecuencias, con el ciático y demás que aún siguen molestando”, siguió.

“La secuela que tengo es una pequeña insuficiencia renal que está controlada. Yo soy un tipo que me cuido, no tomo alcohol, hago deporte. Si no tuviera ese tipo de vida, no estaríamos hablando en este momento”, se consolaba en aquel entonces.