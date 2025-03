Tras la detención de su marido, se conoció cuántas casas compró Jésica Cirio: “Tuvo un muy buen...”

Jésica Cirio vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Tras la detención de su marido, Elías Piccirillo, en un escándalo judicial que sacudió los medios, salieron a la luz detalles sobre la fortuna que la modelo habría acumulado antes de sus matrimonios. La encargada de revelar esta información fue Evelyn von Brocke, quien en “Mujeres Argentinas” contó cuántas propiedades llegó a tener la exconductora de “La peña de Morfi”.

“Ella tuvo un muy buen manager que fue Leandro Rud, con el cual fui a buscar la información en su momento”, aseguró la periodista, dejando entrever que Cirio no llegó sin recursos a su primer matrimonio con Martín Insaurralde. “Él captaba a todas las modelos que no reunían la altura y las medidas determinadas para hacer pasarela y armó una gran agencia”, agregó sobre el empresario que fue clave en la carrera de Jésica.

El pasado financiero de Jésica Cirio

Von Brocke explicó cómo funcionaba el sistema de pagos de Rud, quien evitaba darles dinero en efectivo a sus modelos. “No les daba el dinero directamente de aquellas publicidades… por no meterme en temas que no quisiera", dijo la periodista con un tono sugerente. En su lugar, el empresario les otorgaba propiedades.

“Le daba en pozo departamentos. Jésica, me lo contó Leandro, llegó a tener 42 departamentos”, reveló Evelyn, sorprendiendo a todos en el estudio. Esto demostraría que Cirio ya contaba con una considerable fortuna antes de casarse con Insaurralde y luego con Piccirillo.

La periodista remarcó que la modelo “trabajó y lo ganó”, despejando dudas sobre la procedencia de su patrimonio. Sin embargo, estas declaraciones generaron un intenso debate sobre su rol en el escándalo que involucra a su esposo y sobre el verdadero origen de su fortuna.

El conflicto familiar de Jésica Cirio por una herencia

Otro foco de tensión en la vida de Cirio fue la disputa con su padre, Horacio Cirio, por una casa heredada. “Yo siempre lo único que reclamé era mi casa. La casa de mis abuelos”, declaró el hombre, asegurando que su hija se aseguró de que el inmueble quedara en manos de su madre tras el divorcio.

“Es algo que va para muy largo. Yo tengo declaratoria de heredero, tengo todo de esa propiedad”, afirmó, dejando en claro que la pelea por la herencia está lejos de resolverse.