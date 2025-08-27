Se filtraron chats comprometedores que podrían complicar a Marcelo Corazza en la causa por presunta corrupción de menores

Durante las últimas horas, Marcelo Corazza, Fernando Charpenet, Leandro Aguiar, Francisco Angelotti Notarbartolo y Raúl Mermet se presentaron ante la Justicia en Comodoro Py para dar inicio al juicio donde se les señala de formar parte de una asociación lítica y trata de menores.

Puntualmente, a Marcelo Corazza y compañía se les acusa de explotación y corrupción de menores, abuso sexual, promoción de la prostitución y tenencia ilegal de imágenes de abuso infantil.

Liberan a Marcelo Corazza, pero seguirá procesado por corrupción de menores (Gentileza)

De acuerdo con el proceso pertinente, hoy se dio lugar a la primera jornada de debate en el tribunal y la secuencia de la misma continuará el próximo miércoles, donde se espera que comiencen con los alegatos de inicio.

Cabe aclarar que el caso en el que está implicado Marcelo Corazza empezó a tratarse desde el 2022, por la denuncia de una víctima que fue hecha en la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). Desde entonces, iniciaron las detenciones y los allanamientos correspondientes que dieron lugar al hallazgo de muchas de las pruebas que hoy destacan en la Justicia.

Marcelo Corazza, el primer ganador de "Gran Hermano"

Ahora bien, aunque Marcelo Corazza se ha mantenido bajo perfil este último tiempo, en América TV hicieron referencia a los chats que complicarían su causa.

Cuáles son los chats que complicarían a Marcelo Corazza en la Justicia

En la más reciente emisión de “DDM”, expusieron algunos chats de los implicados y otras personas no identificadas. En estos se comprobaría de manera significativa la culpabilidad de los mismos acusados.

Además, en los chats mostrados destacarían el proceder de quienes comandarían la trata de menores mediante conversaciones sumamente delicadas. Tiempo atrás, cuando Marcelo Corazza fue señalado, también surgieron algunos textos que lo complicarían de manera directa y estos fueron expuestos por TN.

Parte de los chats que complicarían a Marcelo Corazza.

Pese a las conversaciones antes mostradas, Marcelo Corazza sostienen que nunca estuvo con menores de edad y advierte que demostrará su inocencia durante el juicio iniciado.

Chats de Marcelo Corazza que fueron presentados ante la Justicia.

En una nota con “Intrusos”, el ex Gran Hermano dijo: “Solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora. Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia. Quiero que termine todo esté mal momento ya. Yo soy inocente”.