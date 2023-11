Se dio a conocer la exorbitante cifra que cobra Wanda Nara en el Bailando italiano

Si bien hace poco tiempo Wanda Nara confirmó su enfermedad y puso fin a las especulaciones sobre su salud, la empresaria busca centrarse en el trabajo y dejar el mejor ejemplo para sus hijos. Es por eso que sigue ensayando y dejando todo en la pista del Bailando italiano.

Se trata del nuevo proyecto de la mediática, que la tiene muy enfocada en expandir su carrera internacional. Sobre este proyecto el periodista Ángel de Brito dio detalles reveladores y contó cuánto percibe Wanda por su participación en el programa.

“No saben lo que cobra Wanda Nara, me dijo y casi me desmayo. Es otro mercado”, señaló De Brito.

Y agregó: “Para que se den una idea, por ir a un programa de televisión de invitada y sin tener que decir nada ni pelearse con nadie, te ofrecen 50 mil euros como cachet”, detalló.

Y ante la consulta de una panelista remarcó: “Esto es a la figuras, a las que interesan para los programas por algún motivo”.

Wanda Nara en el Bailando italiano Foto: instagram/wanda_

Cuáles fueron las solicitudes de Wanda Nara para sumarse al Bailando italiano

También el periodista Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que la empresaria tuvo algunos requisitos especiales para unirse al programa: “A mi me daban la cifra de 50 mil euros por mes que cobraría por formar parte del ciclo, la persona que me cuenta esto también me dijo que ella pidió ciertas licencias para poder hacer viajes cuando lo necesite”.

Y agregó: “Lo que también pidió fue que le pongan un partenaire de los mejores y luego ella aceptó a Pasquale la Rocca, multicampeón en Europa con su labor artística y cómo no podía ser de otra manera le cumplieron en todo”.