Salió de Gran Hermano, engañó a su novio con su hermano y la descubrieron por las cámaras: “Rompió una familia”.

La edición de Gran Hermano de este año ha dado de qué hablar tanto dentro como fuera de la famosa casa. Es que se hizo viral lo que ocurrió con una de las participantes de esta versión luego de salir del reality.

Juan Etchegoyen, el conductor de Mitre Live, fue quien reveló que la ex participante de Gran Hermano inició un romance con un familiar directo de su anterior pareja.

Una de las participantes de esta edición salió de la casa y fue señalada de una supuesta infidelidad.

“Llegó el momento de contarte los detalles de lo que venía anticipándote, se trata de un romance confirmado y escandaloso, una traición familiar en el mundo del espectáculo que no tiene antecedentes”, comenzó Etchegoyen.

Y luego agregó: “Hay una famosa involucrada en esta historia y cuando sepas todo no lo vas a poder creer. Ella se puso de novia con el hermano de su ex, estamos hablando que rompió una familia”.

“Ella estaba saliendo con un muchacho, conoció al hermano, y pasaron cosas, me contaban que todo se supo hace pocos días y el caos es total”, siguió. “La historia que te estoy contando tiene una celebridad involucrada y es Martina Stewart, la ex Gran Hermano, ella está saliendo con Uriel De Martini y su ex es Rafael De Martini”, explicó el conductor, dando a conocer el nombre de la hermanita.

Martina fue una de las jugadoras más polémicas de esta edición.

Cómo se enteró el ex de Martina Steward sobre la infidelidad de la ex Gran Hermano

Según aseguró Etchegoyen, quien era la pareja de Martina, describió la verdad entre Martina y su hermano de una forma inesperada.

“Rafael está devastado, lo peor de todo es que se enteró de esto por las cámaras de su casa, vio chapando a su novia con su hermano en la cocina mientras él se encontraba en su habitación”, explicó.